快訊

傳新增確診病例返台趴趴走 指揮中心駁斥：繪聲繪影

新增一境外移入確診個案 為常居香港國人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨櫃夾42萬包私菸高雄港被攔 他幫助犯4月徒刑得罰金

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄張姓男子遭控涉掛名「吉發企業社」負責人，讓不法人士以公司名義從韓國進口貨櫃，夾帶42萬多包的私菸，3年前運抵高雄港時，被海關人員開櫃查獲。一審認定如此龐大數量私菸，不可能冒著沒取得張姓男子同意的風險，認定張知情且容任此事，依幫助輸入私煙判4月徒刑，易科罰金12萬元，全案高雄高分院駁回定讞。

判決指出，這批私菸包括國王香菸9萬500包、 國王長支特級香菸2萬包、楓特級香菸12萬5000包、楓天藍香菸18萬5000包；吉發企業社的前負責人楊姓男子，也被依幫助輸入私煙罪判2月徒刑，得易科罰金。

張姓男子2017年11月間，經身分不詳的男子「陳漢榮」介紹，接手擔任「吉發五金企業社」的名義負責人，並容任陳漢榮用吉發企業社名義，同年12月2日委由「MAERSKIYO 」貨輪，從韓國釜山進口1只貨櫃，佯裝進口新聞印刷紙，卻夾藏42萬500包私菸。

貨櫃於同年12月5日凌晨2點多運抵高雄港，關務署高雄關人員察覺有異，當場開櫃檢查，驚見私菸，轉請調查局追查。

張姓男子到案後辯稱，「陳漢榮」跟他說有公司要賣，他為了胞弟要接工程才受讓此公司，之後因公司欠稅而去辦理歇業，並不清楚走私的事，僅是「買公司牌」。

一審法官質疑，張姓男子沒核實吉發企業社的欠稅或債務就接手，獲規費3000元，但跟「陳漢榮」或前任楊姓負責人根本沒見過幾次面，且為何張擔任負責人後隨即進口私菸、運抵高雄港後隔2天就辦理歇業？跟他辯稱要讓胞弟接工程完全不符。

法官認為，「陳漢榮」為運送私菸，不可能願意冒著沒取得張姓男子同意，就用吉發企業社名義的風險，斷然進口大量私菸，認定張同意別人用公司名義從事走私，考量私菸數量多，幸好還沒流入市面，張的角色僅為幫助犯，判4月徒刑，易科罰金12萬元。

張姓男子上訴後仍堅稱完全不知情，二審合議庭認為他的說法違反一般經驗、論理法則，不採信，駁回維持原判決。

高雄張姓男子遭控涉掛名「吉發企業社」負責人，幫助不法人士進口私菸42萬多包，遭判4月徒刑定讞。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝
高雄張姓男子遭控涉掛名「吉發企業社」負責人，幫助不法人士進口私菸42萬多包，遭判4月徒刑定讞。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝

私菸 高雄港 韓國

延伸閱讀

歷劫歸來 中邦艦擔任靶船未沉 拖回高雄港

杜絕私菸 掌握三不一要原則

法務部檢審會核定輪調 偵辦私菸案主任等12人上二審

全球最大貨櫃船王首航高雄港 港務公司贈紀念牌

相關新聞

獨／幫買泰達幣 法律系高材生誤替詐騙集團洗錢被逮

黃姓男子曾為法律系高材生，畢業後想賺更多錢投身貿易工作，並從事虛擬貨幣買賣，卻誤交損友，疑在不知情的狀況下協助「假檢警」...

貨櫃夾42萬包私菸高雄港被攔 他幫助犯4月徒刑得罰金

高雄張姓男子遭控涉掛名「吉發企業社」負責人，讓不法人士以公司名義從韓國進口貨櫃，夾帶42萬多包的私菸，3年前運抵高雄港時...

影／海陸首度合擊 清水警分局和海巡署擴大臨檢

海陸首度合擊，台中市清水警分局與海巡署中部分署首次跨單位合作，昨晚同步規劃大規模陸、岸擴大威力掃蕩勤務，今天凌晨共同臨檢...

擎天崗牛撞死老婦 陽管處國賠396萬

陽明山擎天崗草原兩頭牛發情較勁，衝撞中央步道撞倒八旬老婦，送醫多日後不治，老婦四名子女對陽明山國家公園管理處請求國賠；士...

擎天崗發情野牛撞死老婦 判陽管處396萬國賠

陽明山擎天崗草原兩頭牛，2018年因發情較勁，公牛追趕年輕牛時，衝撞中央步道的8旬老婦，老婦送醫多日宣告不治。老婦的4名...

影／三倍券梅花印每張不同位置是假的？警：是真的

「梅花浮水印位置都不同是不是假的」台中市第四警分局南屯所今天中午接獲一家中藥行通報，上午收到顧客以三倍券消費，購買藥材，...

陪審參審併行2百人大遊行 秀83.4%民調支持兩制併行

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今天上午提出民調報告，強烈指出高達83.4%主流民意支持兩制併行，今天下午2時許，約有20...

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

台中市北區一家手機配件店的業者今天向派出所提告，控訴台中一中的多名學生，涉嫌在店門口辱罵她的5個月大女兒「這是狗喔」，還...

警察憑直覺認「怪怪的」盤查開單 法院：未達合理懷疑

張姓男子騎車被新竹縣新湖分局攔查，偶然發現他駕照吊扣期間騎機車，經舉發裁罰6000元罰鍰，張男則說警察對盤查理由交代不清...

網友護大港開唱嗆議員「腦袋裝屎」 挨罰拘役10日

高雄年度搖滾音樂盛事「大港開唱」去年宣布停辦，主辦單位歸咎前市長韓國瑜市府團隊不支持，活動還遭國民黨議員邱于軒「查水表」...

誆稱合作投資買屋 婦騙舊友460萬法院判全賠

新北市莊姓婦人8年前找舊識薛姓友人投資460萬元合作購屋，待轉賣後所得利潤對半拆分，薛事後發現莊婦拿錢卻未投資購屋，提告...

誤認要「碰瓷」 騎士暴怒毆打拖行過路男致死 檢求重刑

新北市張姓男子今年5月騎機車行經新莊區，因路人突從車子前方橫越馬路，張姓騎士急忙煞車才未撞上，誤認要「碰瓷」，停車後衝上...

熱門新聞

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

被罰1.5萬才知平交道這不能停 檢舉爆增民眾荷包大失血

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

影／情侶手牽手甜蜜過馬路 下一秒貨車駛來女被撞重傷昏迷

影／基警威力掃KTV、封街大臨檢 林炎田：壓制暴力氣焰

全國擴大臨檢苗165警力強勢出擊 一夜查獲15件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。