貨櫃夾42萬包私菸高雄港被攔 他幫助犯4月徒刑得罰金

高雄張姓男子遭控涉掛名「吉發企業社」負責人，讓不法人士以公司名義從韓國進口貨櫃，夾帶42萬多包的私菸，3年前運抵高雄港時，被海關人員開櫃查獲。一審認定如此龐大數量私菸，不可能冒著沒取得張姓男子同意的風險，認定張知情且容任此事，依幫助輸入私煙判4月徒刑，易科罰金12萬元，全案高雄高分院駁回定讞。

判決指出，這批私菸包括國王香菸9萬500包、 國王長支特級香菸2萬包、楓特級香菸12萬5000包、楓天藍香菸18萬5000包；吉發企業社的前負責人楊姓男子，也被依幫助輸入私煙罪判2月徒刑，得易科罰金。

張姓男子2017年11月間，經身分不詳的男子「陳漢榮」介紹，接手擔任「吉發五金企業社」的名義負責人，並容任陳漢榮用吉發企業社名義，同年12月2日委由「MAERSKIYO 」貨輪，從韓國釜山進口1只貨櫃，佯裝進口新聞印刷紙，卻夾藏42萬500包私菸。

貨櫃於同年12月5日凌晨2點多運抵高雄港，關務署高雄關人員察覺有異，當場開櫃檢查，驚見私菸，轉請調查局追查。

張姓男子到案後辯稱，「陳漢榮」跟他說有公司要賣，他為了胞弟要接工程才受讓此公司，之後因公司欠稅而去辦理歇業，並不清楚走私的事，僅是「買公司牌」。

一審法官質疑，張姓男子沒核實吉發企業社的欠稅或債務就接手，獲規費3000元，但跟「陳漢榮」或前任楊姓負責人根本沒見過幾次面，且為何張擔任負責人後隨即進口私菸、運抵高雄港後隔2天就辦理歇業？跟他辯稱要讓胞弟接工程完全不符。

法官認為，「陳漢榮」為運送私菸，不可能願意冒著沒取得張姓男子同意，就用吉發企業社名義的風險，斷然進口大量私菸，認定張同意別人用公司名義從事走私，考量私菸數量多，幸好還沒流入市面，張的角色僅為幫助犯，判4月徒刑，易科罰金12萬元。