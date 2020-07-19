獨／幫買泰達幣 法律系高材生誤替詐騙集團洗錢被逮

黃姓男子曾為法律系高材生，畢業後想賺更多錢投身貿易工作，並從事虛擬貨幣買賣，卻誤交損友，疑在不知情的狀況下協助「假檢警」詐騙集團，將千萬贓款存入黃的銀行戶頭，由黃透過幣託交易所購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），再將泰達幣轉給詐騙集團加以洗錢，不料該詐騙集團遭警方偵破，黃遭提款車手咬出，黃本月10日看見全副武裝的刑警上門，呆若木雞遭逮。

警方指出，泰達幣是目前全球第四大的熱門虛擬貨幣，和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣，是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元的代幣，簡稱USDT。最大的特點就是與美元等值，是種把加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎，保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

據悉，37歲黃男大學是名校法律系高材生，7年前開始往返大陸、台灣從事貿易工作，去年底開始從事虛擬貨幣買賣，並在飯局上透過友人介紹，認識詐騙集團成員陳姓男子，對方向黃佯稱是企業家，希望黃能協助購買泰達幣。

黃男起初拒絕，但陳向黃保證，會以「固定員工且採臨櫃」方式匯款，且每次匯款成功後除會另包萬元紅包表示感謝，只要黃成功購買泰達幣，就能賺取俗稱「智商稅」的萬元服務費。

黃男信以為真，他提供特定帳戶，讓陳旗下員工於今年3至5月間分14次匯款，金額達千萬元，渾然不知這些錢全是詐騙集團以「假檢警」名義向民眾騙來的贓款，陳稱協助匯款的固定員工，則是詐騙集團的提款車手。只要發現特定帳戶有款項入帳，黃就會將錢轉到幣託交易所綁定的銀行帳號，以手機線上操作購買泰達幣，再將泰達幣轉到陳指定的虛擬貨幣錢包地址。

不料，警方兩個月前偵辦詐欺案件時，偵破以陳男為首的詐欺集團，陳男與旗下車手全數遭逮，警詢時，警方為追查贓款流向，突破其中一名車手心防，咬出是黃協助幫集團以泰達幣洗錢，10日前往黃的住處將他逮捕，帶回偵辦。

黃男在家中看見全副武裝的刑警上門，整個人呆站傻眼，完全搞不清楚狀況，他否認協助詐騙集團洗錢，也沒獲得任何詐欺所得，僅稱是協助友人購買泰達幣，並收取智商稅，這幾個月來大概賺了台幣10多萬，但已全數花盡，全案警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將黃法辦。