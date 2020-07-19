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影／海陸首度合擊 清水警分局和海巡署擴大臨檢

聯合報 / 記者游振昇/即時報導

海陸首度合擊，台中市清水警分局與海巡署中部分署首次跨單位合作，昨晚同步規劃大規模陸、岸擴大威力掃蕩勤務，今天凌晨共同臨檢和路檢。

為因應近期發生數起酒店、舞廳等重大治安事件，引發民眾對治安不良觀感及避免不法份子模仿效應，台中市警察局7月15到17日連續規劃三日執行「安城專案」，實施封閉式臨檢路檢勤務，展現警方嚴正執法決心，清水警分局也因連續三日加強實施專案勤務，海線民眾感受到警方強力掃蕩作為。

警政署更通令全國警察局於18日晚間，規劃同步威力掃蕩臨檢勤務，全力打擊暴力，決不容許有任何治安破口。

台中市清水警分局與海巡署中部分署第三岸巡隊首度跨單位聯手合作，昨晚共同規劃大規模陸上及岸邊同步實施臨檢路檢勤務，針對清水分局轄區KTV、酒店等飲酒場所，實施封鎖性臨檢外，也同步實施區域封鎖性路檢勤務。

海巡署中部分署也配合規劃「安海專案」，針對海岸執行大規模作全面性巡邏查緝等執法作為，清水警分局及海巡署中部分署聯手跨單位合作，聯手出擊，掃蕩槍、毒、黑道幫派及走私槍、毒、偷渡等查緝作為，共同將中部海線陸、岸等區域淨化，杜絶各項不法犯罪，防止任何治安破口，以維護民眾生活及財產安全。

這次警力及海巡人員共出動80人，由分局員警及海巡署人員相互組成，共規劃32處臨檢場所，清水分局長張啓祥率領實施臨檢場所，他強勢約制業者，嚴禁發生槍擊、聚眾鬥毆及放任酒駕等行為，否則一定讓業者付出慘痛代價。

規劃6處封閉式路檢點，海巡署針對台中港岸線加強巡邏查緝勤務。

海巡署中部分署長扶大桂表示，首度跨單位與警分局合作，同步實施專案性勤務，由於區域性關係，可同時形成陸、岸全面封瑣同步掃蕩不法份子。

清水分局長張啓祥表示，分局轄區鄰近台中港海岸線，為遏制各項犯罪不法、酒駕等不法行為有任何破口，商請鄰近友軍海巡署中部分署共同維護海線地區治、交安等工作，同步執行臨檢及路檢等全面性勤務。

張啟祥表示，警政署辦理108年下半年之全國治安滿意度之民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項均獲六都之冠，其中在「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，為六都最佳；台中市是一個法治的城市，警方絶不容許任何不法行為。

台中市清水警分局和海巡署今天凌晨擴大臨檢。圖/警方提供
台中市清水警分局和海巡署今天凌晨擴大臨檢。圖/警方提供
台中市清水警分局和海巡署今天凌晨擴大臨檢。圖/警方提供
台中市清水警分局和海巡署今天凌晨擴大臨檢。圖/警方提供

海巡署 臨檢 台中市

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