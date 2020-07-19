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擎天崗牛撞死老婦 陽管處判賠396萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北報導

2018年擎天崗發生野牛撞死人事件。示意圖，非闖禍牛隻。 圖／聯合報系資料照片
2018年擎天崗發生野牛撞死人事件。示意圖，非闖禍牛隻。 圖／聯合報系資料照片

陽明山擎天崗草原兩頭牛，因發情較勁，衝撞中央步道撞倒八旬老婦，送醫多日宣告不治，老婦四名子女對陽明山國家公園管理處請求國賠；士林地方法院認為，老婦死亡與公共設施的缺失有因果關係，判決陽管處應賠償三九六萬元。

二○一八年八月十一日，陳姓老婦與和家人到擎天崗踏青，在步道出口處，突然有兩頭野放牛隻發情較勁，公牛追趕小牛時，因煞車不及衝出拉繩護欄，撞倒陳姓老婦，老婦送醫治療後，因顱內出血、呼吸衰竭死亡；老婦其中一名小孩目睹慘況，悲痛萬分，連同其他子女對陽管處提告，請求精神慰撫金、醫藥費、喪葬費近七四六萬元。

原告主張，意外發生後，陽管處在二○一九至二○二○間封閉擎天崗草原，更換中央步道的圍欄，由原本的木頭立柱搭配繩索圍欄，改為抗壓程度更高的混凝土立柱搭配不銹鋼角鐵（外包櫸木）的護欄，目的是避免再度發生牛隻攻擊遊客的事故，由此可證，陽管處自知原先的繩索圍欄安全上有缺失。

陽管處抗辯，野生牛隻非陽管處管理的公共設施，野生動物突發性騷擾，已廣設警告牌提醒遊客牛隻有野性、請保持安全距離，且定期派員巡邏;步道具有通常安全狀態，並無缺失，野牛發情撞擊被害人致死，與步道設置或管理無因果關係。

判決指出，擎天崗曾發生多次牛隻攻擊或追逐遊客，牛隻攻擊遊客非不可預見，陽管處應有維護通常安全狀態義務，事故時的步道兩側圍欄，繩索非粗、木頭立柱的間隙大，無法避免牛隻穿越或局部伸入步道，未能有效區隔牛隻與遊客，步道設施明顯有缺失，老婦死亡與公共設施的欠缺，有相當因果關係。

法院審酌，原告痛失母親，未能再享天倫，判決陽管處應賠與老婦同住與親眼目睹意外的兩名子女各一百萬元，其餘兩人各七十五萬元，加上喪葬費與醫療費，總數為三九六萬餘元。

陽管處案發後，委由市立動物園結紮兩頭肇事牛隻，預防再發情追撞危及遊客安全。

擎天崗 陽明山 事故

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