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影／全國治安威力掃蕩 陳家欽南下督軍

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令今天凌晨全國同步臨檢易滋事場所，警政署長陳家欽專程南下高雄督軍。陳家欽強調，「如果業者不配合，將會採取更積極的手段，來斷他的金流」，希望業者配合共同維護治安。陳家欽與新上任的高雄市警察局長劉柏良，為這項全國擴大臨檢專案勤務，對員警勤前教育後，各地警方即展開擴大臨檢。

陳家欽說，這次要針對酒店、舞廳等容易發生槍擊、販毒，甚至縱容酒駕的業者，給予適當的警惕，也展現警察維護治安的能力。警政署的立場和態度，這樣的全國性擴大臨檢，絕對不會是一次性，也不會流於形式，會持續、貫徹，業者不要心存僥倖、也不必觀望，會要求全國警察局長勇於承擔治安責任，「如果業者不配合，會採取更積極的手段，來斷他的金流」，希望業者能顧及社會責任，自我管理，不要再發生類似的治安事件。

警政署長陳家欽專程南下督軍，要業者不要心存僥倖。記者劉學聖／攝影
警政署長陳家欽專程南下督軍，要業者不要心存僥倖。記者劉學聖／攝影
警政署長陳家欽專程南下督軍，全國也同步執行威力掃蕩臨檢。記者劉學聖／攝影
警政署長陳家欽專程南下督軍，全國也同步執行威力掃蕩臨檢。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢。記者劉學聖／攝影
高市警察局長劉柏良。記者劉學聖／攝影
高市警察局長劉柏良。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
高雄市警局配合警政署全國同步威力掃蕩，凌晨出發前往各地點進行臨檢，盤查舞廳內所有人員身份。記者劉學聖／攝影
警政署長陳家欽（中）專程南下督軍，要業者不要心存僥倖。記者劉學聖／攝影
警政署長陳家欽（中）專程南下督軍，要業者不要心存僥倖。記者劉學聖／攝影

臨檢 陳家欽 警察

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