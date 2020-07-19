渣男見友人同居女友裸睡 竟偷摸她胸部被判刑6月

史姓男子借用男性友人住處擺放生財工具，去年5月間並利用友人出門上班後，友人的同居友獨自在房間睡覺，涉嫌揉捏女被害人胸部，被害女人發覺大哭尖叫，史才逃離房間，台南地院法官念在他犯後坦承犯行，並先行賠償被害人10萬元，依史觸犯乘機猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，史姓男子（42歲）自2017年10月起向友人借用位於台南市住處1樓擺放生財工具，友人並和女友同居在住處，去年5月28日上午10點，男性友人出門上班後，女友裸身僅著內褲在住處2樓房間睡覺，史擅自侵入該房間內（無故侵入住居部分未提告訴），利用女被害人就寢之際，誤認為男友而陷於不知抗拒狀態，揉捏她的胸部。

女被害人最後發覺是史而大哭尖叫，史才逃離房間，她馬上撥打電話告知男友，女被害人深感羞憤，身心極度受創，當天下午由男友陪同至身心精神科診所就醫，並報警法辦起訴。