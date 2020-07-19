渣男見友人同居女友裸睡 竟偷摸她胸部被判刑6月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

史姓男子借用男性友人住處擺放生財工具，去年5月間並利用友人出門上班後，友人的同居友獨自在房間睡覺，涉嫌揉捏女被害人胸部，被害女人發覺大哭尖叫，史才逃離房間，台南地院法官念在他犯後坦承犯行，並先行賠償被害人10萬元，依史觸犯乘機猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，史姓男子（42歲）自2017年10月起向友人借用位於台南市住處1樓擺放生財工具，友人並和女友同居在住處，去年5月28日上午10點，男性友人出門上班後，女友裸身僅著內褲在住處2樓房間睡覺，史擅自侵入該房間內（無故侵入住居部分未提告訴），利用女被害人就寢之際，誤認為男友而陷於不知抗拒狀態，揉捏她的胸部。

女被害人最後發覺是史而大哭尖叫，史才逃離房間，她馬上撥打電話告知男友，女被害人深感羞憤，身心極度受創，當天下午由男友陪同至身心精神科診所就醫，並報警法辦起訴。

法官審酌，被告為逞一己私慾， 對於睡夢中被害人乘機猥褻，足以妨害、剝奪被害人性自主意思自由權利， 造成她身心受創至深，實為可議；但念及被告施用手段，尚非屬於長時間，犯後已坦承犯行，並先行賠償被害人10萬元，量處其刑。

史姓男子趁女被害人熟睡後，涉嫌揉捏女被害人胸部，法官依觸犯乘機猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金。示意圖/ingimage
史姓男子趁女被害人熟睡後，涉嫌揉捏女被害人胸部，法官依觸犯乘機猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金。示意圖/ingimage

猥褻 男性 放生

延伸閱讀

女友堅持花17萬買「全罩電動車」 網全傻眼：恥力要很高

孫沁岳當渣男初體驗！集渣男特點 就怕自己不夠渣

交往10年「收到男友喜帖」　女星從正宮慘變小三

安心亞鬆口談與嘎嘎關係 被渣男傷透心改灌桃花水補運

相關新聞

擎天崗發情野牛撞死老婦 判陽管處396萬國賠

陽明山擎天崗草原兩頭牛，2018年因發情較勁，公牛追趕年輕牛時，衝撞中央步道的8旬老婦，老婦送醫多日宣告不治。老婦的4名...

影／全國治安威力掃蕩 陳家欽南下督軍

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令今天凌晨全國同步臨檢易滋事場所，警政署長陳家欽專程南下高雄督軍。陳家欽強...

渣男見友人同居女友裸睡 竟偷摸她胸部被判刑6月

史姓男子借用男性友人住處擺放生財工具，去年5月間並利用友人出門上班後，友人的同居友獨自在房間睡覺，涉嫌揉捏女被害人胸部，...

影／三倍券梅花印每張不同位置是假的？警：是真的

「梅花浮水印位置都不同是不是假的」台中市第四警分局南屯所今天中午接獲一家中藥行通報，上午收到顧客以三倍券消費，購買藥材，...

陪審參審併行2百人大遊行 秀83.4%民調支持兩制併行

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今天上午提出民調報告，強烈指出高達83.4%主流民意支持兩制併行，今天下午2時許，約有20...

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

台中市北區一家手機配件店的業者今天向派出所提告，控訴台中一中的多名學生，涉嫌在店門口辱罵她的5個月大女兒「這是狗喔」，還...

警察憑直覺認「怪怪的」盤查開單 法院：未達合理懷疑

張姓男子騎車被新竹縣新湖分局攔查，偶然發現他駕照吊扣期間騎機車，經舉發裁罰6000元罰鍰，張男則說警察對盤查理由交代不清...

網友護大港開唱嗆議員「腦袋裝屎」 挨罰拘役10日

高雄年度搖滾音樂盛事「大港開唱」去年宣布停辦，主辦單位歸咎前市長韓國瑜市府團隊不支持，活動還遭國民黨議員邱于軒「查水表」...

誆稱合作投資買屋 婦騙舊友460萬法院判全賠

新北市莊姓婦人8年前找舊識薛姓友人投資460萬元合作購屋，待轉賣後所得利潤對半拆分，薛事後發現莊婦拿錢卻未投資購屋，提告...

誤認要「碰瓷」 騎士暴怒毆打拖行過路男致死 檢求重刑

新北市張姓男子今年5月騎機車行經新莊區，因路人突從車子前方橫越馬路，張姓騎士急忙煞車才未撞上，誤認要「碰瓷」，停車後衝上...

越區違規捕魚開罰205萬 船長嗆官員：不撤罰把你丟漁港

「進吉勝10號」漁船前年3月重大違規進入他國海域漁撈，遭漁業署依法裁罰205萬元罰鍰，沒想到，該船陳姓船長接到罰單後盛怒...

妻血拚害信用卡費暴增、夫報警遭盜刷 法院判無罪

黃姓男子申辦花旗信用卡正卡，授權同意妻子可在3000元以下免簽名小額消費款項內使用，前年7月底，妻子在高雄漢神巨蛋購物廣...

熱門新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業10天

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

影／情侶手牽手甜蜜過馬路 下一秒貨車駛來女被撞重傷昏迷

照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。