渣男見友人同居女友裸睡 竟偷摸她胸部被判刑6月
史姓男子借用男性友人住處擺放生財工具，去年5月間並利用友人出門上班後，友人的同居友獨自在房間睡覺，涉嫌揉捏女被害人胸部，被害女人發覺大哭尖叫，史才逃離房間，台南地院法官念在他犯後坦承犯行，並先行賠償被害人10萬元，依史觸犯乘機猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，史姓男子（42歲）自2017年10月起向友人借用位於台南市住處1樓擺放生財工具，友人並和女友同居在住處，去年5月28日上午10點，男性友人出門上班後，女友裸身僅著內褲在住處2樓房間睡覺，史擅自侵入該房間內（無故侵入住居部分未提告訴），利用女被害人就寢之際，誤認為男友而陷於不知抗拒狀態，揉捏她的胸部。
女被害人最後發覺是史而大哭尖叫，史才逃離房間，她馬上撥打電話告知男友，女被害人深感羞憤，身心極度受創，當天下午由男友陪同至身心精神科診所就醫，並報警法辦起訴。
法官審酌，被告為逞一己私慾， 對於睡夢中被害人乘機猥褻，足以妨害、剝奪被害人性自主意思自由權利， 造成她身心受創至深，實為可議；但念及被告施用手段，尚非屬於長時間，犯後已坦承犯行，並先行賠償被害人10萬元，量處其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言