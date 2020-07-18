影／三倍券梅花印每張不同位置是假的？警：是真的

「梅花浮水印位置都不同是不是假的」台中市第四警分局南屯所今天中午接獲一家中藥行通報，上午收到顧客以三倍券消費，購買藥材，但中午整理三倍券時，發現三倍券上的梅花浮水印位置都不同，懷疑收到假的三倍券，但警方到場後，提供經濟部的宣傳影片，證實店家收到的三倍券都是真的，才讓店家放心，也確認是烏龍一場。

台中市第四警分局南屯所在今天中午12時許，接獲南屯路二段一家中藥行通報，業者報稱，中午在整理時發現其中有幾張的浮水印位置與其他張不一，懷疑收到假振興券，因而報警處理。

警員到場了解後，出示經濟部就分辨振興券真偽所拍攝的宣導影片，及相關辨別真偽的方法後，證實迎光透視的梅花浮水印圖案，是沒有固定位置出現的，業者才發現是烏龍一場，警員在現場也提供免付費專線1988供諮詢。