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台中茶飲店女廁裝針孔 細心店員發現揪色男

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子涉嫌在去年10月間，西區公益路某茶飲店的女廁裝設針孔攝影機，藉以拍攝女客人如廁時的隱私畫面，林在女廁更換攝影機的記錄卡，調整設備時，被細心的店員發現，林從女廁出來，因此通知店經理查看，隨後就在女廁的洗手台發現攝影機，並發現攝影機內有一名女子被害，案件在台中地院審理時，雙方達成和解，院方諭知公訴不受理。

根據判決書，林姓男子（37歲）在去年10月22日下午在西區公益路某茶飲店，為了拍攝女客人如廁時的私密部位與非公開活動，涉嫌將針孔攝影機以紙巾黏貼膠帶包裹後，安裝於洗手台下方水管與牆壁中間，藉以竊錄到茶飲店女廁的女性客人隱私部位及如廁過程之非公開活動。

林姓男子在去年10月31日下午2時許，要用相同方法將針孔攝影機裝設在該茶飲店的女廁時，當時張姓店員發現，林從女廁廁所走出，形跡可疑，因此通報邱姓經理，經理到女廁內調查發現針孔，報警後，警方根據攝影機拍攝到的畫面，查出是林涉案，並查扣涉案的3台針孔攝影機、一台筆電、一張記憶卡。

警方從針孔攝影機中發現，31日當天有唐姓女子遭林姓男子以針孔拍攝到，全案依妨害秘密罪起訴後，並聲請簡易判決處刑，案件審理期間，林與唐女達成和解，台中地院諭令公訴不受理。

台中市林姓男子涉嫌在去年底在西區某茶飲店女廁裝針孔，因林已與被害人和解，台中地院諭令公訴不受理。圖／報系資料照
台中市林姓男子涉嫌在去年底在西區某茶飲店女廁裝針孔，因林已與被害人和解，台中地院諭令公訴不受理。圖／報系資料照

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