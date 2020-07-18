聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護
台中市北區一家手機配件店的業者今天向派出所提告，控訴台中一中的多名學生，涉嫌在店門口辱罵她的5個月大女兒「這是狗喔」，還發現有一個網友在粉絲頁留言、傳訊「不只女嬰是狗，全家都是狗，這周扔個汽油彈烤個香肉吃吃」，業者認為受到侮辱，且心生畏懼因而提出告訴。台中一中表示，希望店家提供全程錄影，學生若有不當行為，將嚴加處置。
台中市第二警分局育才所表示，全案已依法受理，將查明網友身分後，通知到案釐清案情。
據查，古姓女子在北區一中商圈經營手機配件行，丈夫在13日開店時，遇到多名身穿台中一中運動服的學生，當時學生在對話的過程中，疑似有對著她5個月大、坐在嬰兒車內的女兒辱罵「這是狗喔」，讓家長無法接受。
今天上午古女又在經營的店家粉絲專頁發現，有一名網友留言、傳訊「買殼就送現烤幼犬比較讚」、「我覺得不只女嬰是狗，你們全家都是狗吧，這周來你們這兒扔個汽油彈烤個香肉吃吃、哈哈」。
古姓女子認為網友在公開的粉絲專頁留言，已涉嫌妨害名譽與恐嚇罪，今天以臉書截圖，向台中市第二警分局育才所提告。
台中一中表示，經校方調查，整起事件起因是男學生路過商圈的聊天對話，學生解釋並無「不敬」之意，可能是雙方理解的語意不同。
台中一中表示，目前希望店家提供全程録影，逐一查證原委與談話內容，昨天已與店家聯繫，將擇期由家長陪同前往店家說明。學生倘有不當行為，必定依校規嚴加處置，並要求學生認錯道歉、輔導其改進。
台中一中說，校方的教育立場是「毋枉毋縱」，如經查證學生有不當之言語或行為，絕對予以導正，絕不坦護。但因此案事涉多人，且受限公權力，無法立即查證，下周學生家長們會親自到店家，雙方相約碰面。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言