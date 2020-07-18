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台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

聯合報 / 記者陳宏睿喻文玟／台中即時報導

台中市北區一家手機配件店的業者今天向派出所提告，控訴台中一中的多名學生，涉嫌在店門口辱罵她的5個月大女兒「這是狗喔」，還發現有一個網友在粉絲頁留言、傳訊「不只女嬰是狗，全家都是狗，這周扔個汽油彈烤個香肉吃吃」，業者認為受到侮辱，且心生畏懼因而提出告訴。台中一中表示，希望店家提供全程錄影，學生若有不當行為，將嚴加處置。

台中市第二警分局育才所表示，全案已依法受理，將查明網友身分後，通知到案釐清案情。

據查，古姓女子在北區一中商圈經營手機配件行，丈夫在13日開店時，遇到多名身穿台中一中運動服的學生，當時學生在對話的過程中，疑似有對著她5個月大、坐在嬰兒車內的女兒辱罵「這是狗喔」，讓家長無法接受。

今天上午古女又在經營的店家粉絲專頁發現，有一名網友留言、傳訊「買殼就送現烤幼犬比較讚」、「我覺得不只女嬰是狗，你們全家都是狗吧，這周來你們這兒扔個汽油彈烤個香肉吃吃、哈哈」。

古姓女子認為網友在公開的粉絲專頁留言，已涉嫌妨害名譽與恐嚇罪，今天以臉書截圖，向台中市第二警分局育才所提告。

台中一中表示，經校方調查，整起事件起因是男學生路過商圈的聊天對話，學生解釋並無「不敬」之意，可能是雙方理解的語意不同。

台中一中表示，目前希望店家提供全程録影，逐一查證原委與談話內容，昨天已與店家聯繫，將擇期由家長陪同前往店家說明。學生倘有不當行為，必定依校規嚴加處置，並要求學生認錯道歉、輔導其改進。

台中一中說，校方的教育立場是「毋枉毋縱」，如經查證學生有不當之言語或行為，絕對予以導正，絕不坦護。但因此案事涉多人，且受限公權力，無法立即查證，下周學生家長們會親自到店家，雙方相約碰面。

台中一中多名學生涉嫌對手機業者5月大的女嬰侮辱，業者今天還在臉書收到網友傳訊恐嚇，因而報警處理。圖／讀者提供
台中一中多名學生涉嫌對手機業者5月大的女嬰侮辱，業者今天還在臉書收到網友傳訊恐嚇，因而報警處理。圖／讀者提供

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