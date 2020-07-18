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陪審參審併行2百人大遊行 秀83.4%民調支持兩制併行
「陪審參審一併試行推動大聯盟」今天上午提出民調報告，強烈指出高達83.4%主流民意支持兩制併行，今天下午2時許，約有200多人到場聲援，兩制併行聯盟從立法院出發大遊行，一路呼喊口號「兩制併行，主流民意，臨時會停止草率立法」，稍晚將會遊行至凱道。
今天聯盟在台大校友會館公布「台灣司法審判制度改革的民意反應」民調報告，內容指出，高達83.4%的民眾支持參審與陪審兩制併行，其中，民進黨支持者中，高達9成能接受兩制並行，國民黨支持者中也有79%能接受，中性選民有高達8成能接受，顯示參審及陪審制同時併行是跨黨派的主流民意。
聯盟共同召集人林永頌律師指出，從民調結果看出，人民對於國民參審制度不了解，政府沒有做好與人民溝通，83.4%民意支持兩制併行，且有55.7%民眾認為，不應急著這次臨時會草率立法，呼籲下周一臨時會表決，期待民進黨在最後關頭，能回應民意。
張靜律師站在遊行宣傳車上表示，我們代表的就是主流民意，希望民進黨不要對抗民意，這次上街訴求是，台灣司法制度至少能兩制併行，讓人民能做決定。
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