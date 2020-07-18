警察憑直覺認「怪怪的」盤查開單 法院：未達合理懷疑

張姓男子騎車被新竹縣新湖分局攔查，偶然發現他駕照吊扣期間騎機車，經舉發裁罰6000元罰鍰，張男則說警察對盤查理由交代不清，提行政訴訟請求撤銷；法院審酌，當時開單員警僅憑直覺認為男「怪怪的」就發動攔查，未達合理懷疑程度，明顯違反正當法律程序，判撤銷原處分，可上訴。

經調查，張男去年9月17日晚上7點多，騎機車行經新竹縣湖口鄉忠孝路被新湖分局湯姓警員攔查，發現張有「駕駛執照吊扣期間駕駛機車」的違規行為，依法舉發並經桃園市交通裁決處認定違規，裁罰張6000元罰鍰，吊銷駕照1年，且1年內不得考領駕照。

張男則說，主張當時騎車到湖口郵局繳費後離開被盤查，但警方對於盤查原因都不提，表示自己不是在馬路上被攔查，警察說開罰1500元至1800元，他也就認了，但後來竟被罰到6000元。

桃園交裁處表示，員警見張男機車搖擺不定並於郵局前臨停，張雖無明顯違規，但基於客觀、合理判斷可能發生危害，所以在張離開郵局騎車時予以攔停，並對他實施交通稽查，發現他的駕照已遭吊扣仍騎車，認定處分無違法。

法院傳喚開單的湯姓警員，湯說當時沒戴酒測器、秘錄器，因張的機車旁邊有裝東西，只覺得怪怪的，但張當時騎機車並無任何違規，自己也沒對他說繳1000多元就可以等語。

法院認為，根據湯員所述，警方當時隨機攔停張男時，該機車並未發生交通事故或違規，單憑員警直覺認為「怪怪的」，明顯未達「合理懷疑」的程度。