快訊

快訊／日本男星三浦春馬輕生 於自宅身亡

港版國安法／不簽一中不給簽證 我駐港單位「堅守到最後」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擎天崗牛隻撞死婦人 陽管處判賠396萬餘元

中央社 / 台北18日電

擎天崗。 圖／聯合報系資料照片
擎天崗。 圖／聯合報系資料照片
陳姓婦人於擎天崗遭牛隻撞倒，數日後身亡。4名子女向陽明山國家公園管理處請求國賠。士院認為，陽管處步道設置有欠缺，未能有效隔離牛隻與遊客，日前判賠新台幣396萬餘元。

士林地方法院判決書指出，陳姓婦人於民國107年8月11日，與家人同在擎天崗草原中央步道踏青，突遭無主牛隻碰撞跌倒受傷，經送醫急救，於同年月26日因跌倒引起顱內出血、呼吸衰竭而身亡。

陳婦4名子女請求國家賠償，主張擎天崗長期以來均有牛隻放牧，凡牲畜都有野性而可能攻擊民眾，陽管處在中央步道兩側設置繩索圍欄，顯然無法防止牛隻進入步道區。

家屬認為，陽管處事發後改用抗壓程度更高的混凝土立柱取代原本木頭立柱，並改用不鏽鋼角鐵取代繩索作為護欄，顯見先前繩索圍欄在安全上有缺失。

陽管處主張，擎天崗牛隻均為野生，事實上不在陽管處管理狀態下；陽管處已於現場廣設警告牌，提醒民眾保持安全距離，也定時派人巡邏，步道設置與管理均無欠缺；意外起因於野牛發情突然撞擊被害人，與步道沒有關係。

承審法官認為，擎天崗於74年間納入陽明山國家公園範圍，原有寄養水牛，至92年間僅剩無人管理的野化水牛族群；在此事故發生前，擎天崗已發生數次遊客遭牛隻攻擊或追逐事件，也曾有國賠案例。

法官認為，陽管處身為國家公園主管機關，對於牛隻攻擊遊客並非不可預見，對於提供人民使用公共設施，自應負有維護通常安全狀態義務；而案發時步道兩側雖設有圍欄，但繩索非粗、木頭立柱間隙亦大，無法有效區隔牛隻與遊客，設置顯有欠缺，與被害人死亡有因果關係，應負國家賠償責任。

法官審酌，4名原告痛失母親，甚至有人親眼目睹事故，所受痛苦應深且鉅，判陽管處賠償其中2人各75萬元慰撫金，另賠償其餘2人各100萬元慰撫金，及醫療喪葬費用46萬餘元，總計應賠償396萬餘元，仍可上訴。

擎天崗 國家公園 事故

延伸閱讀

男結紮2年妻卻懷孕8周？原來她曾和小王車震 法院判賠30萬

法務主管偷情新銳女設計師還偷拍裸照 挨告判賠23萬

騙倒巴菲特！這家公司「製造假訂單」 收購案判賠差價7.3億美元

強化救災能量 台南市消防人員展開繩索救援訓練

相關新聞

網友護大港開唱嗆議員「腦袋裝屎」 挨罰拘役10日

高雄年度搖滾音樂盛事「大港開唱」去年宣布停辦，主辦單位歸咎前市長韓國瑜市府團隊不支持，活動還遭國民黨議員邱于軒「查水表」...

越區違規捕魚開罰205萬 船長嗆官員：不撤罰把你丟漁港

「進吉勝10號」漁船前年3月重大違規進入他國海域漁撈，遭漁業署依法裁罰205萬元罰鍰，沒想到，該船陳姓船長接到罰單後盛怒...

警察憑直覺認「怪怪的」盤查開單 法院：未達合理懷疑

張姓男子騎車被新竹縣新湖分局攔查，偶然發現他駕照吊扣期間騎機車，經舉發裁罰6000元罰鍰，張男則說警察對盤查理由交代不清...

擎天崗牛隻撞死婦人 陽管處判賠396萬餘元

陳姓婦人於擎天崗遭牛隻撞倒，數日後身亡。4名子女向陽明山國家公園管理處請求國賠。士院認為，陽管處步道設置有欠缺，未能有效...

誆稱合作投資買屋 婦騙舊友460萬法院判全賠

新北市莊姓婦人8年前找舊識薛姓友人投資460萬元合作購屋，待轉賣後所得利潤對半拆分，薛事後發現莊婦拿錢卻未投資購屋，提告...

誤認要「碰瓷」 騎士暴怒毆打拖行過路男致死 檢求重刑

新北市張姓男子今年5月騎機車行經新莊區，因路人突從車子前方橫越馬路，張姓騎士急忙煞車才未撞上，誤認要「碰瓷」，停車後衝上...

妻血拚害信用卡費暴增、夫報警遭盜刷 法院判無罪

黃姓男子申辦花旗信用卡正卡，授權同意妻子可在3000元以下免簽名小額消費款項內使用，前年7月底，妻子在高雄漢神巨蛋購物廣...

他疑女友別戀 任友槍殺棄屍18天

桃園市賴姓女子三月疑因感情糾紛與債務問題，遭洪姓男友與吳姓友人帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體直接扔下山坡曝屍荒野。桃園...

誆騙投資房貸、信貸賺高額月息 麗峰負責人吸金上億元

麗峰實業公司實際負責人許恒瑞與同居人房欣怡，被控對外以投資房貸、信貸賺高額月息等方式招攬民眾，初估2016年至今年4月間...

檢察官評鑑委員會增2外部委員 今新居落成

立法院去年7月6日三讀通過法官法部分條文修正案，適用檢察官評鑑委員會組織，檢評會將原本外部委員4人增為6人；為因應制度變...

他罵女警「滾開啦胖妹、這麼胖只能在派出所」 下場出爐

賴姓男子報警但不滿警方處理程序，對派出所女警辱罵「滾開啦胖妹」、「這麼胖只能永遠在派出所啦」，依妨害公務罪嫌起訴。法院審...

轟草埔隧道封路「騙很大」挨罰 男網友抗告「逆轉勝」

南迴公路「草埔隧道」去年底通車後，大幅節省台東往返車程。然而在通車之際，網路社群轉載流傳，「草埔隧道通車後又封路」，砲轟...

熱門新聞

影／太熱中暑昏倒？熊貓外送員中午突倒地失去生命跡象

熊貓外送員突倒地無生命跡象 醫院：已救回仍命危

影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業10天

北市天橋自焚案 男傷重不治母拒辦後事

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。