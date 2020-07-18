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網友護大港開唱嗆議員「腦袋裝屎」 挨罰拘役10日

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

高雄年度搖滾音樂盛事「大港開唱」去年宣布停辦，主辦單位歸咎前市長韓國瑜市府團隊不支持，活動還遭國民黨議員邱于軒「查水表」，引發社會軒然論戰。秦姓男網友痛罵邱「垃圾公務員」、「腦袋只有裝屎」挨告，高雄簡易庭判他拘役10日，得易科罰金1萬元，全案上訴二審仍認定他發言逾越沿路自由保障，維持原判決確定。

判決指出，秦男去年在「邱于軒-你的未來我來顧」粉絲團留言，「議員你如果腦袋只有裝屎，怎麼不去直接吃屎，大港對高雄文化的貢獻真的比你們這些垃圾公務人員多太多了你知道嗎？」，還嗆聲邱「垃圾公務人員」。邱于軒結圖存證，告秦男公然侮辱

檢警調查時，秦男矢口否認犯公然侮辱，表示大港開唱已持續13年，對地方觀光、經濟、文化幫助很大，卻在改朝換代後遭抹黑，邱于軒不斷質疑大港開唱文化，「這不是一個民意代表應該做的事情」，相當氣憤，才用侮辱性字眼留言。

秦男自認針對可受公評之事發表言論，還援引大法官解釋文辯解，發言應受憲法言論自由保障，但檢察官認為，言論自由並非無限上綱，人民在行使其自由權時，仍有其限度，秦留言「垃圾公務人員」等言語，已流於情緒性謾罵，依法起訴；高雄簡易庭一審依公然侮辱罪，判處秦男拘役10日，得易科罰金1萬元。

簡易庭認為，「腦袋只有裝屎」、「垃圾公務人員」之用詞，在社會通念及口語意義上，含有輕侮、鄙視之意，已非單純發表言論。

然而，秦男不服簡易判決又上訴，高雄地院二審仍認定一審判決認事、用法並無違誤，秦男所為實則針對邱于軒個人名譽攻訐、謾罵，其論述顯然已超出言論自由適當範圍，維持原判決。

高市議員邱于軒表示她對文化局處理大港開唱的質疑，是基於議員監督市政的責任和義務所為。圖／聯合報資料照
高市議員邱于軒表示她對文化局處理大港開唱的質疑，是基於議員監督市政的責任和義務所為。圖／聯合報資料照

公然侮辱 大港開唱 韓國瑜

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