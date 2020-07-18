男國中畢業沒律師證照 幫民眾催收債權遭判半年

國中畢業的張男沒有律師證書，卻在法院幫人處理催收債權以及聲請支付命令，還和民眾約定如催收債權成功，可收取一半債權作為報酬，張男因違反律師法，遭判6個月。

根據台灣南投地方法院日前公布的刑事判決書，張男沒有律師證書，卻在台中地方法院內接受黃女委託，處理催收債權以及聲請支付命令；雙方約定，如張男成功催收債權，可收取一半的債權作為報酬；而張男也在南投縣竹山鎮一處農舍，接受文女委託處理債權及聲請支付命令。

張男遭檢警提起公訴，南投地院審理案件時，張男坦承自己雖接受委託催收債權以及聲請發出支付命令，但他都是依當事人的擬稿請人重新代為打字，沒有違反律師法。

文女作證說，當時委託張男，請張男和律師一起處理，但她並不清楚張男有無再找律師討論；黃女則說，自己的支付命令聲請狀是張男幫她寫的，她將印章拿給張男，請張男向法院提聲請。

法官認為，張男一開始說支付命令聲請狀是請律師擬的例稿，上面沒有姓名、金額資料等，是他依照當事人的資料登打，後來又改口沒有幫黃女寫聲請狀，是黃女自己寫的聲請狀不符法院格式，黃女寫了新的聲請狀，自己只是幫忙寄而已。

判決書指出，張男說詞前後不一，辯詞不可採；法官審酌，被告明知沒有律師證書，竟代為撰狀之訴訟行為，犯後狡飾卸詞，毫無悔意，因此依違反律師法等罪，判處6個月，全案仍可上訴。