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誆稱合作投資買屋 婦騙舊友460萬法院判全賠
新北市莊姓婦人8年前找舊識薛姓友人投資460萬元合作購屋，待轉賣後所得利潤對半拆分，薛事後發現莊婦拿錢卻未投資購屋，提告詐欺附帶民事求償，刑事部分，新北地院去年7月已依詐欺取財罪將莊婦判刑1年4個月，民事部分，新北地院日前判決莊婦應賠償460萬元，可上訴。
判決指出，莊婦於101 年5 月2 日向薛姓友人訛稱，以460 萬元投資購買蘆洲區永樂街市值900多萬元房屋，日後出租及轉售均可獲利，獲利二人均分云云， 並以虛偽不實的500 萬元普通抵押權，來取信對方，致薛陸續分三次交付400 萬元、10萬元、50萬元，合計460 萬元投資款給莊婦。
事隔數月後，莊婦稱該房屋已轉賣出售，薛以為可以拿回投資款並均分獲利，但莊婦卻又改口說，已將錢投資蘆洲區集賢路一處房產和23個停車位，薛要求出示相關投資證明文件，莊婦多次藉故推諉，甚至搬家避不見面，薛認為莊婦大玩兩面手法，不肯將錢拿出，提告詐欺並附帶民事求償。
經新北法院審理，發現莊婦所稱要購買蘆洲區永樂街的房屋，因有房屋所有權移轉登記還在訴訟中，莊婦根本無法購買並轉手，刑事部分，新北地院已於去年7月已依詐欺取財罪判刑1年4個月；民事部分，日前判決莊婦應賠償460萬元，還可上訴。
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