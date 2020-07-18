越區違規捕魚開罰205萬 船長嗆官員：不撤罰把你丟漁港

「進吉勝10號」漁船前年3月重大違規進入他國海域漁撈，遭漁業署依法裁罰205萬元罰鍰，沒想到，該船陳姓船長接到罰單後盛怒，「侵門踏戶」直搗開罰的漁業署技士辦公室，嗆聲「如果不幫忙把205萬元罰鍰撤銷，......，把你丟到漁港」。高雄地院認定陳犯妨害公務執行罪，判處他拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

據了解，進吉勝10號只是沿近海小釣船，未領有遠洋作業許可，前年卻擅入菲律賓專屬經濟海域從事漁撈作業，遭漁業署認定屬重大違規，裁罰205萬元罰鍰，而漁業署陳姓技正是承辦人。陳姓船長不滿挨罰，前年12月5日上午帶著弟弟前往位在高雄市前鎮的漁業署本部，直搗陳姓技正辦公室。

陳姓船長兄弟一進門就把技正辦公椅推倒，撂狠話說「如果不幫忙把205萬元罰鍰撤銷，就要用傢伙把你處理掉，把你丟到漁港」，還疑囂張丟下一紙診斷證明書，聲稱患有躁鬱症，如果發生什麼事，「不用負責」。

陳姓技正表示，陳姓船長帶著弟弟闖進他辦公室，先堵住辦公室出入口並反鎖，在辦公室內大聲咆哮，還推亂辦公 室桌椅，把他人困在辦公室長達10分鐘左右。

由於陳姓技正辦公室被反鎖，根本沒人進得去，但辦公室內咆哮聲之大，驚動到隔壁辦公室人員。李姓漁業觀察員辦公室在技正辦公室隔壁，兩間辦公室間只有一道輕隔間，李表示，當時看到陳姓兄弟進入技正辦公室，辦公室門被大力關上，裡頭不時傳出桌椅碰撞聲及移動聲，還有人大聲咆哮；因為咆哮聲太大才引起他注意，有清楚聽到「你如果不幫我撤銷，我就把你填海」之類情緒性字眼。