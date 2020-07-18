妻血拚害信用卡費暴增、夫報警遭盜刷 法院判無罪

黃姓男子申辦花旗信用卡正卡，授權同意妻子可在3000元以下免簽名小額消費款項內使用，前年7月底，妻子在高雄漢神巨蛋購物廣場簽名刷卡血拚上萬元，他報警稱信用卡遭盜刷後停卡，妻子則被依偽造文書起訴，黃妻喊冤丈夫從未提及不能使用簽名消費，台南地院審理後認罪證不足，判黃妻無罪，可上訴。

黃妻表示，丈夫從來沒有跟她說這張卡不能使用簽名消費，如果丈夫不要她刷這張信用卡，隨時都可以把卡拿回去。

黃妻辯護人指出，黃雖指稱僅授權妻子於一定額度不用簽名的範圍內使用信用卡，但是黃一開始提出3筆消費紀錄，其中兩筆2480元、600元免簽名的消費款項，自己都不清楚消費的額度，如何限制妻子使用？且均已如期繳費，何以時隔2個多月後才提起告訴。辯護人說，可見當時黃對妻子使用信用卡，並沒有做任何的限制。

黃指出，2016年信用卡換新卡後寄到住處，妻子說有需要，就將這張卡交給她使用，同意她在不需要簽名的消費品項下才能使用這張卡，若要簽名她就不能使用這張卡。法官問「你所指同意的小額消費金額是多少？」，他回答沒有金額的限制，法官又問「那你同意被告使用該張信用卡範圍為何？」，他答覆，就他認知是星巴克，且不簽名只要過卡就可金額，其他範圍的消費就不算在內。

台南地院合議庭認為，若真如黃所言，交付信用卡時，即與妻子約定僅得於小額及免簽費用內消費，怎會在第1次警詢時，針對妻子前年5月24日、7月3日免簽的小額刷卡消費2480元、600元均一併提出告訴？

況且，黃警詢時供稱，超過一定金額刷卡消費，銀行會用簡訊通知，妻子刷的第3筆金額1萬4484元，印象中銀行有簡訊通知他；既然妻子刷卡消費1萬4484元時，已收到銀行簡訊通知，怎卻又稱8月初收到帳單消費明細，才知遭盜刷，認黃前後指訴情節並不一致。