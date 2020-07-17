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【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

約女同學騎單車出遊 男大生祼身硬闖浴室 挨告

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

張姓大學生去年底約女同學騎單車出遊，趁女學生到浴室淋浴之際，竟全裸闖進浴室，同樣一絲不掛的女同學嚇得驚聲尖叫並快步衝出，趁張男追出後折返浴室，穿好衣服就奪門逃跑。因張男於學校性評會中矢口否認犯行，被害女學生也拒絕和解，新北地檢署今天依強制猥褻罪起訴張男。

起訴指出，張姓大學生去年11月初藉口要完成學校的體姢作業，約同校23歲女同學從新北市三峽區一起騎單車到桃園大溪老街，當天上午10時出發前張男說可提供浴室供她沖澡，女同學沒想太多，便將背包放在張男三峽租屋處，隨身只有帶著錢包與手機便與張男一起騎單車到桃園。

當天下午3時許，二人從桃園大溪老街搭公車回到三峽，女同學到浴室沖澡，張男故意將熱水器開關關掉，以檢查熱水名義欲藉機進入浴室遭拒，竟脫光身上衣服，以十元硬幣從外面轉開浴室喇叭鎖後，全裸強行開門闖入。

同樣全身光溜溜的女同學見狀，嚇得連忙轉身背對並驚聲尖叫，張男竟伸手住女同學肩膀，意圖將其身體轉正，看到女同學一臉驚恐，張男才停手，女同學趁機快步逃出浴室，女同學見張男也跟著走出，又衝回浴室將衣服穿好後，二話不說拎起背包衝出張男租屋處並報警。

張男在學校召開性平會時矢口否認犯行，且與被害女同學私下會談時，還要求對方將手機關機並檢查後才願意坐下來討論此事，讓女同學向檢察官表示，不願意與張男和解，也不同意給張男有緩起訴處分的機會，新北地檢署今天依強制猥褻罪起訴張男。

張姓大學生去年底約女同學騎單車出遊，趁女學生到浴室淋浴之際，竟全裸闖進浴室意圖不軌，新北地檢署今天依強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage
張姓大學生去年底約女同學騎單車出遊，趁女學生到浴室淋浴之際，竟全裸闖進浴室意圖不軌，新北地檢署今天依強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage

大溪老街

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