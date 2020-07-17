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檢察官評鑑委員會增2外部委員 今新居落成

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立法院去年7月6日三讀通過法官法部分條文修正案，適用檢察官評鑑委員會組織，檢評會將原本外部委員4人增為6人；為因應制度變革及業務需要，檢評會天遷址台北市中正區博愛路，由法務部長蔡清祥主持啟用。

本屆委員為最高檢察署主任檢察官楊世智、台中高分檢檢察官吳祚延、台北地檢署主任檢察官王銘裕；法官代表有台灣高等法院法官文家倩；律師代表有詹順貴、李慶松、李玲玲；學者及社會公正人士即外部委員，有教授林昱梅、周愫嫻、吳從周、楊雲驊、杜怡靜，以及助理教授呂理翔。

法務部今天表示，檢察官評鑑委員會依法設有執行秘書、科員、調辦事檢察事務官、調辦事書記官等專責人員，共同辦理檢察官評鑑行政事務。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 台灣高等法院

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