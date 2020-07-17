轉貼士林夜市攤商確診假訊息 2人緩起訴

中央社 / 台北17日電

郭姓男子、譚姓女子透過Instagram（簡稱IG）限時動態，轉貼士林夜市攤商確診新冠肺炎假訊息。士檢考量2人與攤商達成和解，日前處分緩起訴1年，命2人接受法治教育。

士林地檢署緩起訴處分書指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）經衛生福利部公告為法定傳染病，為近期受到全體國人、新聞媒體及國際社會高度關注的重大公共衛生事件。

郭姓男子今年3月間，未經查證、詢問，即在社群軟體IG限時動態轉貼假訊息，內容提到台北市士林夜市一家知名飲料攤商染疫；譚姓女子也在3月間，透過IG限時動態轉貼同一則假訊息。

遭誣指染疫的攤商報警，郭姓男子、譚姓女子到案坦承不諱。檢察官認為，2人未經查證而散布假訊息，涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的散播不實訊息罪。

檢察官認為，郭姓男子、譚姓女子使原本生計受疫情嚴重影響攤商，額外承受名譽損失，所為實有不該，但考量2人都剛年滿20歲，與攤商達成和解獲得寬諒，經歷這次刑事程序應知所警惕，各處分緩起訴1年，條件是各須接受2小時法治教育課程。

假訊息 肺炎 檢察官 新冠肺炎

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