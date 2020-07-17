他罵女警「滾開啦胖妹、這麼胖只能在派出所」 下場出爐

賴男報警但不滿警方處理程序，對派出所女警辱罵「滾開啦胖妹」、「這麼胖只能永遠在派出所啦」，依妨害公務罪嫌起訴。台北地院依侮辱公務員罪判賴罰金3000元。 示意圖／ingimage

賴姓男子報警但不滿警方處理程序，對派出所女警辱罵「滾開啦胖妹」、「這麼胖只能永遠在派出所啦」，依妨害公務罪嫌起訴。法院審理時，他認罪，與警察和解，台北地院今天依侮辱公務員罪判賴罰金3000元，得易服勞役。可上訴。

今年2月26日深夜11時，賴因計程車車資問題打110報警，北市警中正二分局何姓女警、簡姓、姜姓員警到場處理。

檢方指控，賴不滿意員警處理過程，當場罵何姓女警「這麼胖的警官」、「我待在這邊我也很開心啊，可以罵警察這麼胖這麼肥還敢當警察」、「我看妳這麼胖也不會到前線啦」、「這麼胖只能永遠在派出所啦」、「滾開啦胖妹」、「妳太菜了」。

嗣後，簡姓員警要將賴送到派出所作筆錄，賴又罵簡「你什麼級數，一線三星你娘旁邊站啦」，還對姜罵國罵，另罵姜「你流氓是不是啦」，涉妨害公務罪。

法院審理，賴認罪，法官審酌他以粗鄙言語罵依法執行職務的公務員，考量他坦承犯行，與3名員警和解、取得員警原諒，判他罰金3000元。