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法警保管借提受刑人原子筆被判違法 北檢已上訴

中央社 / 台北17日電

一名謝姓受刑人不滿北檢借提訊問時，法警保管他的原子筆而提出行政訴訟。台北地院認為違法，判決謝男勝訴。台北地檢署今天指出，判決違反經驗法則及論理法則，已提起上訴。

台北地檢署去年8月間借提因案服刑的謝男訊問。過程中，執勤法警要求保管謝男的原子筆，謝男認為此舉不法侵害憲法所保障的自由、訴訟等基本權利，提起行政訴訟。

北檢主張，近年來各地監所內屢發生受刑人持原子筆攻擊其他受刑人或管理人員事件，值勤法警經桃園監獄管理員告知謝男前有脫逃意圖，因原子筆尖銳而具有潛在危險性，基於安全維護考量，暫行保管謝男的原子筆，屬法警執行職務上的正當及必要行為。

台北地方法院認定，北檢不分個案情節，一概禁止人犯在候訊室攜帶原子筆，且此案謝男當時並無特殊狀況須受暫時保管原子筆管理措施的必要，判決北檢的管理措施違法。

北檢今天指出，原子筆對一般人而言，只是文書用品，但對在監服刑的受刑人而言，不管是金屬物品、貴重物品等，本來就有保管依據，更何況受刑人被提訊出庭，關乎自身利益，情緒容易受波動，若身藏尖銳原子筆，勢必存在風險。

北檢表示，為保護受刑人、其他提訊人員及法官、檢察官，有暫時保管原子筆的必要，若受刑人有必要使用原子筆時，地檢署一定都會提供，此件判決顯然違反經驗法則及論理法則，已提起上訴。

原子筆 受刑人 檢察官

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