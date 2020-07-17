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轟草埔隧道封路「騙很大」挨罰 男網友抗告「逆轉勝」

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

南迴公路「草埔隧道」去年底通車後，大幅節省台東往返車程。然而在通車之際，網路社群轉載流傳，「草埔隧道通車後又封路」，砲轟「路不通騙子治國」，更將矛頭直指政府「騙很大」。警方追查，張姓男網友涉嫌散布謠言，鳳山簡易庭數月前依社維法裁處2千元罰鍰，但張又抗告，近日裁定出爐，結局大逆轉，張男確定不罰。

台9線草埔隧道在去年12月23日開通，但社群網路卻瘋傳一段影片，寫到「草埔隧道不通、騙子治國」，還將矛頭指向閣揆蘇貞昌，「昨天蘇撒幣大剌剌約全國媒體擺POSE，拍照的拍照、攝影的攝影」，風風光光通車典禮秀一天，「蘇吉普車子開完之後，秀完了，路又封起來了」，文末直嗆，「執政真的是有需要這樣玩的嗎？真的騙很大。」

該段影片引起不少用路人疑慮，公路單位「電話接不完」，不堪其擾，大動作發聲明駁斥假消息，公路總局人員還開車直播，證明隧道「沒封路」。

警方介入追查，發現張男散布不實訊息於公眾，影響大眾行車資訊，依社會秩序維護法移送高雄鳳山簡易庭裁處。鳳山簡易庭一審裁定認為，草埔隧道通車新聞大肆報導，張男卻仍散布不實訊息於公眾，造成外界不信任、畏懼政府，更讓有通車需求的民眾心生恐慌，顯然已影響公共安寧，依法裁處2千元罰鍰。

然而，張男不服提抗告，強調因為很久沒看新聞，接收到的訊息大多是朋友群組轉傳，看到消息當下只是好奇，「怎麼可能有剪綵後不通車」，基於評論時政目的，想說單純轉貼就沒再多加確認，直接把訊息轉發到「中華民國退休警察人員協會總會」。

鳳山簡易庭二審裁定認為，張男未查證就轉發不實訊息確有疏失，但公路總局在謠言四起的情況下，有在網站發布澄清聲明，公路總局監工站長也表示，並未因此言論而有名譽毀損等損失；綜合審理下，難認張男言論足以造成群眾心生恐慌而有害公眾安全，撤銷原裁定，改判不罰確定。

台9線南迴公路草埔隧道通車後，卻有人在社群轉載「路又封起來」假訊息，公路總局緊急發文澄清。圖／報系資料照
台9線南迴公路草埔隧道通車後，卻有人在社群轉載「路又封起來」假訊息，公路總局緊急發文澄清。圖／報系資料照

警察 假消息

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