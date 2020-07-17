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衰！房子被亂轉租「二房客」自殺成凶宅 房東怒告求償

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

邱姓房東去年把房子租給秦姓房客，未料秦違反租約把房子轉租給姚姓、段姓男子，而姚事後在屋內上吊自殺，使房子成為凶宅；邱認為房子減損507萬元，提告要求秦、姚的繼承人賠償，台北地方法院判秦、姚的繼承人應賠償177萬餘元，可上訴。

邱主張，他簽約將房子以每月2萬3000元租給秦，也約定不能將房屋再轉租他人，未料秦卻當二房東，把房子轉租給姚、段2人使用。他去年7月寄發存證信函告知秦約滿不續租，但卻未獲回應。

邱去年8月12日親自到租屋處找秦，才發現秦未經同意轉租房屋，而姚在當天也在房內上吊身亡，導致房屋變成凶宅，價格減損507萬餘元。

他向法官指出，秦違反租約，而姚自殺導致房屋價值減損，姚的繼承人和秦應該負擔損害賠償責任；另段未經過他的同意，至今無權占用房子，也一併提告要求騰空返還房屋，在搬離前按月支付2萬3000元租金。

秦、段和姚的繼承人均為到庭辯論，也未提出書狀陳述；法官認為，依據警方案件處理紀錄、租約等證物，且秦等3人均未抗辯，認定邱的主張為真實。

判決指出，姚自殺身亡確實減損房屋的交易價值，而秦擅自將房子轉租野優該要負賠償責任；若房屋未發生自殺案件，原市價為1180萬餘元，但邱沒有舉證房屋價值的減損比例，因此依近年來法院判決凶宅價格減損的比例約15%至40％來計算，認為房屋減損金額為177萬餘元。

法院也認為，段未經邱的同意占用房子，邱本於所有權可以要求段騰空、遷讓房屋，因此判秦、姚的繼承人賠償177萬餘元，段應騰空遷讓房屋，可上訴。

凶宅示意圖。 圖／ingimage
凶宅示意圖。 圖／ingimage

凶宅 房東 房客

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