限時動態轉貼青蛙下蛋老闆娘疫情假訊息 2人緩起訴

士林夜市知名飲料店青蛙下蛋今年3月遭人在Instagram限時動態，散布老闆娘國外確診假消息。警方循線查獲郭姓男子、譚姓女子未查證訊息真假，轉發他人限時動態內容，士林地檢署日前偵結，因達成和解獲得店家原諒，給予2人緩起訴處分。

22歲譚女和21歲郭男是朋友，分別在今年3月21、22日在Instagram中，看見網友的限時動態張貼假消息，均未做任何查證、詢問或確認，各自轉貼至自己的限時動態上，供朋友瀏覽，散播不實訊息，足以損害經營攤位的鍾姓業者，以及公眾接受嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情正確性。

假消息上的文字指出「青蛙下蛋老闆娘從國外確診了，是101巷口那攤那個牌子的，全士林同一個LOGO都是他的，他回來沒有馬上發病，所以有接觸到員工，如果他的員工這14天有病發，有接觸過士林其他攤位的就麻煩了，拜託大家口罩要帶著」。

檢察官認為，2人瀏覽有關疫情的不實訊息，未經任何查證確人，隨即散布傳遞周知，導致原本就受疫情影響、生計受創的鍾姓告訴人，需承受額外的名譽損失。