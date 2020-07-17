快訊

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

他打廣告「烏克蘭胚胎幹細胞」治百病 法院認證：違法

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

高雄市蔡姓男子多次在個人臉書刊載「胚胎幹細胞能將各種各樣的病症都消除」，宣稱能治療白斑症、紅斑性狼瘡、小腦萎縮症等醫療廣告，遭高雄市政府衛生局裁處5萬元罰鍰。他不服挨罰，決定打行政訴訟，但高雄地院仍認定，他確實違反醫療法規定，衛生局裁罰有理，判蔡敗訴，還能上訴。

蔡男從2016年起，多次刊登胚胎幹細胞療效，聲稱烏克蘭胚胎幹細胞有效治療白斑症，「能幫助您重新回到年輕」，還附上治療前、後對比照；或誇稱胚胎幹細胞能消除各種病症，包括異位性皮膚炎、紅斑性狼瘡、血管瘤、小腦萎縮症等，「延長生命很有效」。

民眾檢舉蔡男，高雄市衛生局去年5月派員稽查，發現確有其事，他並非醫療機構，卻擅自發未經確認醫療效果的廣告，恣意傳遞誇大醫療訊息，攸關民眾健康，可能使不特定大眾誤信、嘗試療效不明的療程，認定他違反醫療法84條規定，裁處5萬元罰鍰。

然而，蔡男不服提訴願，遭駁回後又提行政訴訟，主張自己並非醫事人員，無從知道醫療法內容，不知有牴觸，經衛生局人員告知後，已全數刪文。

蔡男聲稱，因有認識在烏克蘭的朋友介紹到，在台灣不能醫治的疾病，只有在烏克蘭可以施打胚胎幹細胞治療，「這是其他國家所沒有的」，才將這訊息轉發給親友看，並沒有開放給一般人知道。他審理時強調，沒有從事販賣、仲介，也沒有從國外進口產品，絕無危害社會，主張撤銷原處分。

高雄市衛生局重申立場，依據醫療法第84條規定，「非醫療機構，不得為醫療廣告」，意即，僅限醫療機構才能刊登醫療廣告，就連醫師都受醫師法約束而不能刊登；蔡男在臉書刊登的訊息已涉及醫療效能，可以間接達到招徠醫療業務效果，明顯違法，依法裁罰並無不合。

衛生局表示，蔡男雖然在接獲通知後刪文，但屬於事後改善行為，不影響違規事實認定，不能以此主張免責。

高雄地院審理，認定蔡男刊登「烏克蘭胚胎幹細胞」廣告已涉及暗示或影射醫療業務，一查又發現，他在去年5月17日接受衛生局稽查人員訪查時，曾坦承擔任仲介，「有人詢問就介紹到烏克蘭的醫師」，可見他是為了招徠醫療業務而刊登醫療廣告，衛生局裁罰無違誤，判蔡男敗訴，還能上訴。

高雄市蔡姓男子多次在個人臉書刊載「胚胎幹細胞能將各種各樣的病症都消除」，遭高雄市衛生局裁罰5萬元罰鍰，他不服挨罰，提起行政訴訟。示意圖／ingimage
高雄市蔡姓男子多次在個人臉書刊載「胚胎幹細胞能將各種各樣的病症都消除」，遭高雄市衛生局裁罰5萬元罰鍰，他不服挨罰，提起行政訴訟。示意圖／ingimage

衛生局 幹細胞 廣告

延伸閱讀

一審判無期…化骨水殺老翁 男大生二審改判15年

2020高雄市社教盃鬥牛賽 選手展現熱血青春籃球夢

買房仲介收2%服務費合理嗎？網勸：沒存夠別買

一律禁止受刑人攜帶原子筆進候訊室判違法 北檢將上訴

相關新聞

在中國製造農機卻標台灣製被判刑 法官：大陸屬我國領土

嘉義縣黃姓男子在中國大陸，與他人合資設廠生產製造農用噴霧器，為增加商品價值，將農機張貼「台灣製造」後運回台灣，在海關被查...

開幕兩天就被抓！以美女荷官吸客 囂張賭場設警局前豪宅

25歲李姓男子以「美女荷官」吸引賭客，在因新北市三重警分局重陽派出所正對面的豪宅內開設德州撲克賭場，三重警方日前接獲線報...

八百壯士反軍改爆衝突毆記者 立委吳斯懷等13人遭起訴

退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署立即組成專案小組嚴辦，考量...

前蘭嶼分駐所長李哲銘涉跨國販毒 30萬具保限制出境

去年5月涉嫌跨國販毒案的前台東蘭嶼分駐所長李哲銘，今年6月花蓮高分院從一審6年6月改判7年6月後，李7月請求具保停止羈押...

他打廣告「烏克蘭胚胎幹細胞」治百病 法院認證：違法

高雄市蔡姓男子多次在個人臉書刊載「胚胎幹細胞能將各種各樣的病症都消除」，宣稱能治療白斑症、紅斑性狼瘡、小腦萎縮症等醫療廣...

影／懲戒法院揭牌 許宗力：期待自省、負責的政府

公務員懲戒委員會走入歷史，改制成為懲戒法院，上午正式設立。司法院長許宗力致詞時表示，之所以推動改革是因為不希望讓少數違法...

騙百萬「拍打」輕艇國手卻害命 密醫判關3年半定讞

輕艇國手徐子鈞因車禍成植物人，密醫林愈翔、妻子陳窈萱稱可用「幹細胞治療」，徐的父母支付近120萬元，讓林、陳替兒子注射針...

懲戒法院揭牌 許宗力：每個公務員都是國家門面

公務員懲戒委員會今正名為「懲戒法院」，上午揭牌，未來懲戒程序將由一級一審制改為一級二審制。懲戒法院除「懲戒法庭」外，也將...

酒後騎車沒戴安全帽被攔查 三字經嗆警「走著瞧」判6月

台南市29歲廖姓男子4月20日深夜在中西區海安路酒吧內飲酒作樂，翌日凌晨0時55分酒後上路未戴安全帽，遭台南市警二分局博...

原子筆算違禁品？矯正署將規定清楚

服刑中謝姓男子被檢察官借提開庭，法警禁止他帶原子筆入候訊室，謝打行政訴訟，打贏台北地檢署；矯正機關對原子筆是否為違禁品，...

為了一支原子筆 受刑人告贏北檢

在監獄服刑的謝姓男子，去年被借提到台北地檢署訊問，法警禁止他帶原子筆進候訊室；謝認為北檢把原子筆列為「危險物品」，禁止收...

一審判無期…化骨水殺老翁 男大生二審改判15年

廿歲林姓男子前年使用高雄文化中心涼亭，與八旬傅姓老翁肢體衝突，被警方依社維法開罰心生不滿，一個多月後再到涼亭對老翁潑俗稱...

熱門新聞

八百壯士反軍改爆衝突毆記者 立委吳斯懷等13人遭起訴

小情侶姐弟戀談進摩鐵 種草莓東窗事發

畜保科學生疑拿鐵鏟拍打牛 拍片PO網竟稱「好玩」

高雄警臨檢讓局長下台的舞廳 赫見居家檢疫者在內消費

高雄計程車酒駕逆向迎頭衝撞貨櫃車 酒測值竟高達0.95

錢櫃大火5死者已達成和解 每人賠償金千萬以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。