他打廣告「烏克蘭胚胎幹細胞」治百病 法院認證：違法
高雄市蔡姓男子多次在個人臉書刊載「胚胎幹細胞能將各種各樣的病症都消除」，宣稱能治療白斑症、紅斑性狼瘡、小腦萎縮症等醫療廣告，遭高雄市政府衛生局裁處5萬元罰鍰。他不服挨罰，決定打行政訴訟，但高雄地院仍認定，他確實違反醫療法規定，衛生局裁罰有理，判蔡敗訴，還能上訴。
蔡男從2016年起，多次刊登胚胎幹細胞療效，聲稱烏克蘭胚胎幹細胞有效治療白斑症，「能幫助您重新回到年輕」，還附上治療前、後對比照；或誇稱胚胎幹細胞能消除各種病症，包括異位性皮膚炎、紅斑性狼瘡、血管瘤、小腦萎縮症等，「延長生命很有效」。
民眾檢舉蔡男，高雄市衛生局去年5月派員稽查，發現確有其事，他並非醫療機構，卻擅自發未經確認醫療效果的廣告，恣意傳遞誇大醫療訊息，攸關民眾健康，可能使不特定大眾誤信、嘗試療效不明的療程，認定他違反醫療法84條規定，裁處5萬元罰鍰。
然而，蔡男不服提訴願，遭駁回後又提行政訴訟，主張自己並非醫事人員，無從知道醫療法內容，不知有牴觸，經衛生局人員告知後，已全數刪文。
蔡男聲稱，因有認識在烏克蘭的朋友介紹到，在台灣不能醫治的疾病，只有在烏克蘭可以施打胚胎幹細胞治療，「這是其他國家所沒有的」，才將這訊息轉發給親友看，並沒有開放給一般人知道。他審理時強調，沒有從事販賣、仲介，也沒有從國外進口產品，絕無危害社會，主張撤銷原處分。
高雄市衛生局重申立場，依據醫療法第84條規定，「非醫療機構，不得為醫療廣告」，意即，僅限醫療機構才能刊登醫療廣告，就連醫師都受醫師法約束而不能刊登；蔡男在臉書刊登的訊息已涉及醫療效能，可以間接達到招徠醫療業務效果，明顯違法，依法裁罰並無不合。
衛生局表示，蔡男雖然在接獲通知後刪文，但屬於事後改善行為，不影響違規事實認定，不能以此主張免責。
高雄地院審理，認定蔡男刊登「烏克蘭胚胎幹細胞」廣告已涉及暗示或影射醫療業務，一查又發現，他在去年5月17日接受衛生局稽查人員訪查時，曾坦承擔任仲介，「有人詢問就介紹到烏克蘭的醫師」，可見他是為了招徠醫療業務而刊登醫療廣告，衛生局裁罰無違誤，判蔡男敗訴，還能上訴。
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