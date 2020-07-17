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影／懲戒法院揭牌 許宗力：期待自省、負責的政府

攝影中心 / 記者林澔一／台北即時報導

公務員懲戒委員會走入歷史，改制成為懲戒法院，上午正式設立。司法院許宗力致詞時表示，之所以推動改革是因為不希望讓少數違法失職的案例，遮掩了絕大多數優秀的公務人員。在今天之後樂觀期待，能夠看見勇於自省、負責的政府以及司法部門。

【中央社／台北17日電】

公務員懲戒委員會今天改制為懲戒法院。司法院長許宗力表示，懲戒法院改制及公務員懲戒法修法上路，使公務員懲戒制度更加能夠確保政府良善治理，也是司法改革重要里程碑。

懲戒法院上午在司法大廈舉行揭牌儀式，由許宗力、副院長蔡炯燉、秘書長林輝煌與懲戒法院院長姜仁脩一同揭牌，隨後舉辦揭牌典禮。

許宗力致詞時指出，過去公懲會以委員會方式進行公務員懲戒案件審議，儘管105年修法後改採法院訴訟體制，外界對公懲會是否屬於法院，還是存有很多疑惑，但從今天起，懲戒法院的成立，將讓懲戒制度運作「名符其實」，通盤回歸司法權本質。

許宗力表示，這次公務員懲戒法修正，除了將公務員懲戒案件審理制度改為一級二審制外，在懲戒法院新制上路第一天，原本隸屬於司法院職務法庭，也自今天改置於懲戒法院，並從一級一審制變更為一級二審制。

他說，為避免讓外界有官官相護疑慮，這次修法，最重要的就是第一審法官、檢察官懲戒案件合議庭組成，除了3名職業法官外，額外加上2名參審員共同審理，目的是藉以納入多元觀點，不護短態度，把關法官、檢察官監督淘汰，也展現出司法願意聽取批評，勇於接受檢驗的決心。

姜仁脩則指出，懲戒新制除了將公懲會改名為懲戒法院、委員改為法官外，案件審理改為一級二審；合議庭審理案件改採公開審理，例外情形不公開。他期待優秀法官能共同參與職務法庭審判工作。

司法院表示，懲戒法院為因應新制審判活動所需，日前已新設職務法庭法官、參審員室硬體空間，建置懲戒法庭、職務法庭一級二審制審判系統，並預定20日召開懲戒法庭法官會議，希望審判新制施行後，對於公務紀律維持及公務員權益保障更臻完善。

司法院副院長蔡烱燉（左起）、院長許宗力、懲戒法院院長為姜仁脩與司法院秘書長林輝煌揭牌。記者林澔一／攝影
司法院副院長蔡烱燉（左起）、院長許宗力、懲戒法院院長為姜仁脩與司法院秘書長林輝煌揭牌。記者林澔一／攝影

司法院 公務員 許宗力

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