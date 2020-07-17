騙百萬「拍打」輕艇國手卻害命 密醫判關3年半定讞

輕艇國手徐子鈞因車禍成植物人，密醫林愈翔、妻子陳窈萱稱可用「幹細胞治療」，徐的父母支付近120萬元，讓林、陳替兒子注射針劑，持塑膠板拍打腿部，未料兒子身亡。一審依違反醫師法判林、陳婦各4年6月、1年6月徒刑，二審改判林3年6月、陳婦1年4月，緩刑4年；案件上訴，最高法院駁回定讞。

林愈翔原先在板橋經營杏鑫診所，找放射師邱平滿以另名黃姓醫師名義「報備支援」看診，2014年10月29日，一名洪老先生因眼瞼肌無力症，由女兒偕同求診，林替他電療、注射麻醉劑，洪老先生昏迷。林找來邱幫忙，邱對洪注射數針腎上腺素、強心針，洪因麻醉劑及急救不當死亡；而19歲徐子鈞是第二名在林愈翔的診所送命的人。

徐子鈞2015年騎車遭撞成植物人，父母希望他好轉，林愈翔夫妻向家屬謊稱是經營春寧診所的「廖醫師」，可以利用幹細胞治療方式，使徐子鈞康復。徐的父母信以為真，6月將兒子轉院入住春寧診所，隔月支付119萬9000元醫藥費。林收到款項後，替徐子鈞注射6劑不明針劑，且拿塑膠板狂打徐的雙腿「治療肌肉萎縮」，但7月26日早上6點，徐抽蓄，經送台大醫院急救，早上8點不治。

士林地院一審認為，林、陳婦牟取不當利益，利用徐的父母愛子心切，遍尋治療方法希望兒子能早日康復，詐騙對方使他們失去愛子的傷痛與自責，且兩人犯後僅賠40萬元，犯後態度難謂良好，依違反醫師法各判4年6月、1年6月徒刑。

林不服上訴，請求法官從輕量刑；高院二審認為，林、陳婦直到2017年才和徐的父母達成和解，但僅支付部分款項，而林在高院審理期間，一度沒有意願依和解筆錄賠償，直到2019年才完全履行和解條件，但當時距離徐死亡已經近4年。