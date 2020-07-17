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懲戒法院揭牌 許宗力：每個公務員都是國家門面

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

公務員懲戒委員會今正名為「懲戒法院」，上午揭牌，未來懲戒程序將由一級一審制改為一級二審制。懲戒法院除「懲戒法庭」外，也將懲戒法官、檢察官的「職務法庭」納入，不過兩者的法官會議各自議決年度事務分配、代理次序、法官配置，不彼此侵越權限。

懲戒法院不是「改個名字就算了」，懲戒法庭和職務法庭各有新亮點，其中懲戒法庭將以「公開審理」為原則，再也不會出現像台大校長管中閔違法兼職該不該開放旁聽的爭議。而職務法庭在第一審的組成上，除由懲戒法庭的法官擔任審判長，普通法院、行政法院系統各有一名法官外，還將增加兩名「參審員」合審合判。

懲戒法院院長江仁脩說，記得司法院許宗力第一次到公懲會視察時，就提示要研究懲戒的救濟制度，今天施行的新法把懲戒法院改為一級二審。合議庭審理案件改採公開審理，例外情形不公開。

許宗力今表示，在民眾眼裡，每一個公務員都是國家的門面，每一次與公部門打交道的經驗，都影響著民眾對政府的信賴程度。因此，公務員是否嚴守紀律，攸關著國家的施政能否獲得人民認同。這次的懲戒法院改制，以及公務員懲戒法的修法上路，使公務員懲戒制度更加能夠確保政府的良善治理，也是司法改革重要的里程碑。

許說，過去的公懲制度，是採取一級一審制，對於被付懲戒人的權益保障並不周全，但這次修法，將審理制度改為一級二審制，使案件當事人可以循上訴或抗告的程序救濟，藉此充分發揮糾錯，以及權利保護的功能。同時，為了讓審判程序更為透明，強化審判的公信力，這次修正也改為以公開審理為原則。而為了避免違紀犯過的公務員規避懲戒的責任，這次修法也明定，從送請監察院審查或移送懲戒的時候開始，到懲戒處分生效時為止，都禁止受懲戒的公務員資遣或申請退休、退伍，讓懲戒制度「防止搶退，沒有漏洞」，大幅強化懲戒實效。

職務法庭最大的變革就是在第一審增加2位參審員，與法官共同來進行審理。許宗力認為，藉更多元的觀點、不護短的態度，把關法官、檢察官的監督淘汰，展現司法願意聽取批評，勇於接受檢驗的決心。

少數違法失職的案例，遮掩了絕大多數優秀的公務人員、司法工作者所付出的努力，許宗力樂觀期待能看見更加勇於自省、負責的政府以及司法部門。

懲戒法院揭牌典禮。記者王宏舜／攝影
懲戒法院揭牌典禮。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力（左二）、副院長蔡烱燉（左一）、懲戒法院院長江仁脩（右二）和司法院秘書長林輝煌（右一）共同為懲戒法院揭牌。記者王宏舜／攝影
司法院長許宗力（左二）、副院長蔡烱燉（左一）、懲戒法院院長江仁脩（右二）和司法院秘書長林輝煌（右一）共同為懲戒法院揭牌。記者王宏舜／攝影

公務員 司法院 許宗力

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