開幕兩天就被抓！以美女荷官吸客 囂張賭場設警局前豪宅

25歲李姓男子以「美女荷官」吸引賭客，在因新北市三重警分局重陽派出所正對面的豪宅內開設德州撲克賭場，三重警方日前接獲線報，在昨天晚間前往查緝，帶回李姓男子、承租房子的李男胞弟（22歲）以及賭客等21人，並查扣抽頭金、賭資、撲克籌碼等，警詢後依賭博罪、社會秩序維護法移送。

據悉，李男原在台北市中山、大同等地經營德州撲克賭場，日前因疫情影響歇業數月後，李趁著近日疫情趨緩又轉移陣地至三重地區，將賭場設在位於重陽派出所正對面的豪宅內，還聘請兩名員工步巡監視。

三重警方接獲線報，蒐證後向檢察官申請搜索票，昨天晚間趁開幕第二天就前往查緝，先將步巡員工壓制後，再利用員工身上的磁扣進入豪宅內，一舉破獲賭場，賭客們見警方衝入大喊「不要動！」，嚇得紛紛將手高舉。警方搜查後帶回李姓男子、承租房子的李男胞弟（22歲）、荷官郭姓女子（22歲）以及賭客等21人，並查扣抽頭金6千餘元、賭資5萬餘元，另查扣撲克籌碼、撲克牌、帳冊等證物。