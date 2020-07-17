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在中國製造農機卻標台灣製被判刑 法官：大陸屬我國領土

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣黃姓男子在中國大陸，與他人合資設廠生產製造農用噴霧器，為增加商品價值，將農機張貼「台灣製造」後運回台灣，在海關被查扣、移送法辦，法官特別引用憲法指「大陸地區係屬我中華民國之固有領土」在當地犯罪仍應受我國法律處罰，依意圖欺騙他人商品之原產國虛偽標記罪，判處5個月徒刑，得易科罰金。

本案審判程序中，特別引用中華民國憲法指出，台灣地區與大陸地區人民關係條例第二條第二款指明，「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」仍揭示大陸地區係屬我中華民國之固有領土。

同條例第75條規定，「在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪，雖在大陸地區曾受處罰，仍得依法處斷，但得免其刑之全部或一部之執行」；現在雖因事實上之障礙，為我國主權(統治權)所不及，但在大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰，揭明大陸地區猶屬我國之領域，且未放棄對此地區之主權，因此「行為地」、「結果地」 有其一在大陸地區者，都應受我國法律處罰。因此黃男在大陸地區做產品虛偽標記行為，適用於中華民國刑法。

判決書指出，黃去年將大陸生產3297台農用噴霧機、紙箱外張貼「台灣製造」，分三次運抵台灣高雄小港出關時被發現，高雄調查站報請嘉義地檢署偵查起訴；51歲黃男坦承犯行，法官認定黃與大陸台州浙信公司股東為共同正犯，共虛偽標示3297台農用噴霧器「台灣製造」，讓消費者誤認其販售農用噴霧器為台灣製造，依法判處有期徒刑5個月，得易科罰金。

嘉義地院法官認為，黃男在大陸地區張貼虛偽標記運回台灣，意圖欺騙他人，依中華民國刑法判處5個月徒刑。記者卜敏正／攝影
嘉義地院法官認為，黃男在大陸地區張貼虛偽標記運回台灣，意圖欺騙他人，依中華民國刑法判處5個月徒刑。記者卜敏正／攝影
黃男將大陸製造農用噴霧機，虛偽標示 「台灣製造」(示意圖、與本案無關)。記者卜敏正／翻攝
黃男將大陸製造農用噴霧機，虛偽標示 「台灣製造」(示意圖、與本案無關)。記者卜敏正／翻攝

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