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前蘭嶼分駐所長李哲銘涉跨國販毒 30萬具保限制出境

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

去年5月涉嫌跨國販毒案的前台東蘭嶼分駐所長李哲銘，今年6月花蓮高分院從一審6年6月改判7年6月後，李7月請求具保停止羈押，花高院日前諭令30萬元具保，保後限制出境、出海8個月。

裁定書指出，7月14日花高院訊問李後，李當庭請求具保停止羈押，考量108年6月案發後，李就一直被羈押，期間已約13個月。

另審酌案件審理進展時程、證據資料蒐集、調查情況及被告的家庭情形，與原審對於其他共同被告的處遇等。按羈押原因仍然存在，但無羈押必要時，法院得以具保、限制住居等替代手段，裁定停止羈押。

花高院認李如能以新台幣30萬元具保，具保後限制出境、出海8個月，同時限制住居於台東市住家，並自釋放時起於每週3前，向派出所報到，應足以代替羈押他的必要性。

警方會同海巡署，去年5月破獲一樁跨國販毒案，查獲市價近10億元安毒，經追查發現前蘭嶼分駐所長李哲銘涉案。檢方調查李因被外債逼急，竟然夥同毒梟，計畫利用海釣船將毒品送上蘭嶼，再轉運國內販售，案發後還潛逃1個多月，一審判有期徒刑6年6月。

不過，檢方認為刑度太輕上訴花蓮高分院，花蓮高分院認為本案發生前，李擔任蘭嶼分駐所所長，因投資失利涉入本案，且運輸的第二級毒品甲基安非他命純質淨重共8百多公斤，不是一般的小量運輸，將對國人健康戕害至鉅，甚使許多人的家庭因此大受影響，犯罪惡性甚為重大。因此，今年6月從一審原判6年6個月，判改判7年6月徒刑。

另避免李具保後潛逃，案件如執行限制出境、出海，花高院同時啟動防逃機制，將案件通知內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署。

去年5月涉嫌跨國販毒案的前台東蘭嶼分駐所長李哲銘，花高院日前諭令30萬元具保，保後限制出境、出海8個月。本報資料照片
去年5月涉嫌跨國販毒案的前台東蘭嶼分駐所長李哲銘，花高院日前諭令30萬元具保，保後限制出境、出海8個月。本報資料照片

蘭嶼 毒品

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