八百壯士反軍改爆衝突毆記者 立委吳斯懷等13人遭起訴

退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署立即組成專案小組嚴辦，考量有記者提告，檢方調查後今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪起訴八百壯士發言人吳斯懷等13人。至於被控違反集遊法部分，全數獲不起訴。

立法院外交及國防委員會前年4月25日舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，隔天將進行軍改案詢答，朝野黨團各自動員備戰。

退伍軍人團體「八百壯士」下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，並於3時許遊行，當遊行隊伍行經立法院大門時，企圖闖入立法院內，與警方爆發數次推擠衝突。

遊行群眾推擠、突破警方架設在立法院前的拒馬，投擲寶特瓶、塑膠椅及煙霧彈至立法院內，並動用梯子、護欄等道具企圖攀爬進入，但遭警方攔下。

群眾隨後動手拆除大門旁兩扇護欄圍牆，搶走數面警用盾牌，數名蒙面群眾衝入立院，但隨即遭警方壓制，大批警力集結立院大門嚴陣以待。

當天包含多家平面、電子媒體記者的相機居然被「整個搶走」，還有許多記者在採訪拍攝過程中都被群眾攻擊、毆打。警方傍晚出動霹靂小組，從立院大門旁遭群眾拆除的圍牆衝出，主動清場，爆發激烈推擠衝突。

約半小時後，警方在立院大門口前圍起重重人牆，推擠情況暫時平息。警方兩次舉牌警告抗議行動違法，台北市警局中正一分局長廖材楨也呼籲群眾保持冷靜，勿攻擊警察。