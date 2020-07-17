快訊

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

北市內湖民權大橋下傳火警 貨櫃放鋰電池狂燒1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八百壯士反軍改爆衝突毆記者 立委吳斯懷等13人遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署立即組成專案小組嚴辦，考量有記者提告，檢方調查後今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪起訴八百壯士發言人吳斯懷等13人。至於被控違反集遊法部分，全數獲不起訴。

立法院外交及國防委員會前年4月25日舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，隔天將進行軍改案詢答，朝野黨團各自動員備戰。

退伍軍人團體「八百壯士」下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，並於3時許遊行，當遊行隊伍行經立法院大門時，企圖闖入立法院內，與警方爆發數次推擠衝突。

遊行群眾推擠、突破警方架設在立法院前的拒馬，投擲寶特瓶、塑膠椅及煙霧彈至立法院內，並動用梯子、護欄等道具企圖攀爬進入，但遭警方攔下。

群眾隨後動手拆除大門旁兩扇護欄圍牆，搶走數面警用盾牌，數名蒙面群眾衝入立院，但隨即遭警方壓制，大批警力集結立院大門嚴陣以待。

當天包含多家平面、電子媒體記者的相機居然被「整個搶走」，還有許多記者在採訪拍攝過程中都被群眾攻擊、毆打。警方傍晚出動霹靂小組，從立院大門旁遭群眾拆除的圍牆衝出，主動清場，爆發激烈推擠衝突。

約半小時後，警方在立院大門口前圍起重重人牆，推擠情況暫時平息。警方兩次舉牌警告抗議行動違法，台北市警局中正一分局長廖材楨也呼籲群眾保持冷靜，勿攻擊警察。

警方逮捕57名抗議民眾，並將其中毆打警察的魏姓、余姓男子等人依妨害公務罪送辦。北檢立即組成專案小組嚴查，由襄閱主任檢察官帶領三名主任檢察官、兩名檢察官前往台北市政府警察局舉行專案會議。北檢也因此決定增補輪值陳抗專組人力。

退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪起訴八百壯士發言人吳斯懷等13人。圖／報系資料照片
退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪起訴八百壯士發言人吳斯懷等13人。圖／報系資料照片
退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪起訴八百壯士發言人吳斯懷等13人。圖／報系資料照片
退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪起訴八百壯士發言人吳斯懷等13人。圖／報系資料照片

立法院 退伍軍人 警察 吳斯懷

延伸閱讀

新興街頭衝組vs.老牌保守政黨？國民黨的「品牌定位」困境

風雨前寧靜？防綠清場 藍7時召立委回防議場主席台

吳斯懷變身IG網紅 解密「大小番薯」國會外日常

黨團記者會限入令 最怕陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭來歪樓

相關新聞

八百壯士反軍改爆衝突毆記者 立委吳斯懷等13人遭起訴

退伍軍人團體「八百壯士」在前年4月間在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。台北地檢署立即組成專案小組嚴辦，考量...

前蘭嶼分駐所長李哲銘涉跨國販毒 30萬具保限制出境

去年5月涉嫌跨國販毒案的前台東蘭嶼分駐所長李哲銘，今年6月花蓮高分院從一審6年6月改判7年6月後，李7月請求具保停止羈押...

酒後騎車沒戴安全帽被攔查 三字經嗆警「走著瞧」判6月

台南市29歲廖姓男子4月20日深夜在中西區海安路酒吧內飲酒作樂，翌日凌晨0時55分酒後上路未戴安全帽，遭台南市警二分局博...

原子筆算違禁品？矯正署將規定清楚

服刑中謝姓男子被檢察官借提開庭，法警禁止他帶原子筆入候訊室，謝打行政訴訟，打贏台北地檢署；矯正機關對原子筆是否為違禁品，...

為了一支原子筆 受刑人告贏北檢

在監獄服刑的謝姓男子，去年被借提到台北地檢署訊問，法警禁止他帶原子筆進候訊室；謝認為北檢把原子筆列為「危險物品」，禁止收...

一審判無期…化骨水殺老翁 男大生二審改判15年

廿歲林姓男子前年使用高雄文化中心涼亭，與八旬傅姓老翁肢體衝突，被警方依社維法開罰心生不滿，一個多月後再到涼亭對老翁潑俗稱...

強盜性侵逃21年 避疫返台被逮 判刑13年　

丁姓男子一九九九年間闖進新北市一處民宅強盜，並性侵扶養稚齡幼子的婦人；他逃亡廿一年後，今年四月新冠肺炎疫情期間搭機返台，...

錢櫃案外案／北市府建管處涉索賄 2員交保

台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點及多家代驗業者以護航通過安檢、助理缺薪資為由索賄，台北地檢署...

犯人帶「原子筆」告贏地檢署 矯正署：以後規定清楚

服刑中的毒販謝清彥被檢察官借提開庭，法警禁止他帶原子筆入候訊室，李打行政訴訟，打贏台北地檢署；矯正機關對原子筆是否為違禁...

兇手無期改判15年 遭潑化骨水死者兒子：絕不和解

高雄醫學大學林姓男學生前年涉潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，造成傅姓老翁化學性燒灼傷不治，一審遭依殺人罪判無期徒刑，今天高雄...

播情色動新聞、不當管教遭解聘 國小男師提告敗訴

北部地區一名賴姓國小導師，因在課堂播放含色情暴力的新聞影片給學生觀看、罵髒話，還不當管教特殊生，認定成立性騷擾，經教育局...

酒醉襲警獲判無罪 基層警嘆「不意外」

陳姓男子今年初醉倒台北市一間超商內，警方獲報到場後，陳襲警、以「三字經」辱罵員警，造成2名員警受傷，檢方事後依妨害公務罪...

熱門新聞

清廉破功？公務員索賄涉弊 柯文哲：中高階官員都沒問題

小情侶姐弟戀談進摩鐵 種草莓東窗事發

畜保科學生疑拿鐵鏟拍打牛 拍片PO網竟稱「好玩」

八百壯士反軍改爆衝突毆記者 立委吳斯懷等13人遭起訴

錢櫃大火5死者已達成和解 每人賠償金千萬以上

高雄警臨檢讓局長下台的舞廳 赫見居家檢疫者在內消費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。