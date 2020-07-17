快訊

立院再衝突！藍營直接推倒圈票處 游錫堃宣布分區領票

6泰人自台返國發燒檢測 指揮中心下午2時記者會說明

酒後騎車沒戴安全帽被攔查 三字經嗆警「走著瞧」判6月

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市29歲廖姓男子4月20日深夜在中西區海安路酒吧內飲酒作樂，翌日凌晨0時55分酒後上路未戴安全帽，遭台南市警二分局博愛派出所兩員警攔查，發現身上有濃厚酒味，酒測後酒精濃度達每公升0.57毫克，依公共危險現行犯將他逮捕並欲帶返派出所偵辦，抓狂嗆聲，辱罵員警三字經，台南地院依公共危險罪再加上妨害公務執行罪，判他應執行6月徒刑，可上訴。

檢警調查，廖於4月20日晚間10時起至11時，在中西區海安路某酒吧內喝酒，翌日0時30分酒後仍騎乘機車上路。0時55分為博愛派出所吳姓、洪姓兩警員察覺他未戴安全帽而上前攔查，發現他身上有濃厚酒味，對他進行吐氣酒精濃度檢測，測得酒精濃度達0.57毫克，而以公共危險現行犯將他逮捕，並欲帶返派出所偵辦。

廖拒不配合，大聲咆哮耍賴，「相遇的到(台語)」、「菜鳥」、「X你娘」、「我跟你對打，你打不贏我」對員警2人及前來支援員警恫嚇、辱罵，經蒐證後，被依妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦。

台南地院審酌，廖於飲酒後吐氣酒精濃度尚達每公升0.57毫克之狀態下，仍騎乘機車上路，顯置大眾行車安全於不顧，所造成公共危險程度不輕，又在警員依法執行勤務之際，未予尊重，反以言語無端恫嚇及辱罵依法執行職務警員，漠視公權力行使及欠缺法治觀念。

惟念廖犯後均坦承犯行，態度尚可，兼衡智識程度、家庭經濟勉持生活狀況等一切情狀，法官認廖吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，處3月徒刑；又犯妨害公務執行罪，處4月徒刑。應執行6月徒刑，可易科罰金。

廖姓男子酒後騎車沒戴安全帽被員警攔查，反嗆員警三字經，台南地院依公共危險、妨害公務罪，判他應執行6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
廖姓男子酒後騎車沒戴安全帽被員警攔查，反嗆員警三字經，台南地院依公共危險、妨害公務罪，判他應執行6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

酒精 妨害公務

延伸閱讀

女闖紅燈不滿被開紅單 罵警「菜鳥」揮拳要罰5萬4

台南市警新化分局派出所員警酒駕撞計程車 法院判刑3月

轎車遭攔查逃逸 疑自撞電桿通緝犯落網

張宗憲遭警攔查畫面曝光 大麻菸油「朋友的朋友」給的

相關新聞

為了一支原子筆 受刑人告贏北檢

在監獄服刑的謝姓男子，去年被借提到台北地檢署訊問，法警禁止他帶原子筆進候訊室；謝認為北檢把原子筆列為「危險物品」，禁止收...

一審判無期…化骨水殺老翁 男大生二審改判15年

廿歲林姓男子前年使用高雄文化中心涼亭，與八旬傅姓老翁肢體衝突，被警方依社維法開罰心生不滿，一個多月後再到涼亭對老翁潑俗稱...

強盜性侵逃21年 避疫返台被逮 判刑13年　

丁姓男子一九九九年間闖進新北市一處民宅強盜，並性侵扶養稚齡幼子的婦人；他逃亡廿一年後，今年四月新冠肺炎疫情期間搭機返台，...

酒後騎車沒戴安全帽被攔查 三字經嗆警「走著瞧」判6月

台南市29歲廖姓男子4月20日深夜在中西區海安路酒吧內飲酒作樂，翌日凌晨0時55分酒後上路未戴安全帽，遭台南市警二分局博...

原子筆算違禁品？矯正署將規定清楚

服刑中謝姓男子被檢察官借提開庭，法警禁止他帶原子筆入候訊室，謝打行政訴訟，打贏台北地檢署；矯正機關對原子筆是否為違禁品，...

錢櫃案外案／北市府建管處涉索賄 2員交保

台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點及多家代驗業者以護航通過安檢、助理缺薪資為由索賄，台北地檢署...

犯人帶「原子筆」告贏地檢署 矯正署：以後規定清楚

服刑中的毒販謝清彥被檢察官借提開庭，法警禁止他帶原子筆入候訊室，李打行政訴訟，打贏台北地檢署；矯正機關對原子筆是否為違禁...

兇手無期改判15年 遭潑化骨水死者兒子：絕不和解

高雄醫學大學林姓男學生前年涉潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，造成傅姓老翁化學性燒灼傷不治，一審遭依殺人罪判無期徒刑，今天高雄...

播情色動新聞、不當管教遭解聘 國小男師提告敗訴

北部地區一名賴姓國小導師，因在課堂播放含色情暴力的新聞影片給學生觀看、罵髒話，還不當管教特殊生，認定成立性騷擾，經教育局...

酒醉襲警獲判無罪 基層警嘆「不意外」

陳姓男子今年初醉倒台北市一間超商內，警方獲報到場後，陳襲警、以「三字經」辱罵員警，造成2名員警受傷，檢方事後依妨害公務罪...

影／館長直播稱女教練性騷擾男教練 今出庭否認誹謗

網紅「館長」陳之漢去年因離職女教練在網路評論健身房而不悅，開直播指其性騷擾其他男教練挨告，新北地檢於今年5 月依妨害名譽...

闖民宅強盜性侵婦人逃亡21年 為新冠疫情返台判刑13年

44歲丁姓男子1999年間闖進新北市一處民宅強盜並性侵扶養稚齡幼子的婦人，畏罪逃亡長達21年，今年在新冠肺炎疫情期間，從...

熱門新聞

清廉破功？公務員索賄涉弊 柯文哲：中高階官員都沒問題

高醫男大生潑化骨水殺老翁 一審判無期二審改輕判15年

畜保科學生疑拿鐵鏟拍打牛 拍片PO網竟稱「好玩」

小情侶姐弟戀談進摩鐵 種草莓東窗事發

旅美夫妻回台確診罵翻 檢方無法證明何時染疫2人不起訴

錢櫃大火5死者已達成和解 每人賠償金千萬以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。