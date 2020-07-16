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犯人帶「原子筆」告贏地檢署 矯正署：以後規定清楚

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

服刑中的毒販謝清彥被檢察官借提開庭，法警禁止他帶原子筆入候訊室，李打行政訴訟，打贏台北地檢署；矯正機關對原子筆是否為違禁品，各單位認定不一，監獄行刑法修正上路後，未來將在施行細則中明訂違禁品項目，以求執法明確性。

現行制度受刑人到底可否持有原子筆？由各監獄所自行決定。舉例說，「彰化看守所辦理送與收容人飲食及必需物品實施要點」規定，家屬可送入的必需物品包括原子筆，不過，禁止送入鋼筆、簽字筆，理由是鋼筆、簽字品比較「奢侈」。

此外，「桃園監獄及合署辦公看守所違規收容人管理及考核注意事項」規定，受刑人於違規考核房內，如要使用原子筆，由管理員使用前發給，用畢收回；還有，「綠島監獄隔離舍收容人應遵守事項」規定，受刑人在房內可持有原子筆「筆芯」1支，沒有將原子筆「本身」列違禁物器。

監獄行刑法規定獄政人員應將所查獲的違禁物、管制性物品登錄於獄政系統電腦中，以供查核，統計資料設定查獲的違禁物與管制物種類很多，包括毒品、香菸、打火機、檳榔、汽油、賭具、繩索類、玻璃製品、貴重飾品，現金、色情圖片與紋身器具等。

法務部矯正署官員說，基於戒護安全理由，查獲受刑人的違禁物、管制性物品有「尖銳物品」如刀片、鋸片、剪刀，另有「其他自製具傷害性之器物」，則泛指磨尖的牙刷、筷子等，但不見曾有受刑人因持有「原子筆」而被處分。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

原子筆 受刑人 監獄

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