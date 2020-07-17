錢櫃案外案／北市府建管處涉索賄 2員交保

今年4月26日台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死、89人受傷。其中有21名受害者表達團體訴訟意願，北市府昨下午對外說明。記者楊正海／攝影

台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，被控向星聚點及多家代驗業者以護航通過安檢、助理缺薪資為由索賄，台北地檢署昨天偵訊後向法院聲押禁見，昨晚法院裁定曾以60萬交保並限制住居，另名工程員周宗錡以10萬交保；2人助理劉書豪30萬元交保；另有多名電梯公司承辦人、民間協會承辦人10萬至50萬元不等交保。

錢櫃死者 每人賠償逾千萬

台北市府昨也針對錢櫃大火和解提出說明，錢櫃KTV大火造成6死、89人受傷，其中有56名受害者已與錢櫃公司自行和解，另43名尚未和解的受害者中，有21名受害者提出團體訴訟。北市府透露，其中5名死者家屬已經與錢櫃達成和解完成求償，每人金額在千萬元以上。

北市副市長蔡炳坤指出，6名往生者中，有5名已經求償完成，另一人也同意和解。基於保密條款，他不便說明金額，但若比照台中夜店火災、新北市八仙塵爆的和解金約800至900萬元左右，錢櫃的金額在千萬以上。

21人團訟 義務律師協助

消基會執行董事游開雄指出，團訟的這21人，全數是傷者，因經濟能力、職業背景不同，近期會與這21人聯繫，逐一了解狀況。消基會將組成義務律師團，投入10至20位義務律師協助。

由於北市建管處在消防安檢爆發收賄疑案，若有新事證，已經和解者可反悔嗎？北市法務局長袁秀慧說，已經和解的個案，也要看這次涉貪，是否和造成損害有直接因果關係，會影響賠償金額，受害者若對和解有任何疑義，可以做相關法律諮詢。