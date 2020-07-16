法務主管偷情新銳女設計師 還偷拍裸照 挨告判賠23萬

擔任法務主管的陳姓男子兩年前謊稱單身，追求從事室內設計新銳女設計師，一起同遊上海外灘，陳男趁機以手機偷拍女設計師背部裸照兩張，還貼文上網，以私訊方式提供不特定人士索取，女設計師從共同友人口中得知怒提告，新北地院今判決陳男應賠償23萬元，陳妻因上網留言辱罵女設計師，也判賠3萬元，可上訴。

「我手邊好多私密照，有人要的請私密我。」在某國際資融公司擔任法務主管的陳姓男子於107年間，以單身為由追求一名從事室內設計的新銳女設計師，還一起同遊上海外灘，甚至向對方求婚，陳男在住宿的酒店內，趁機以手機偷拍女設計師背部裸照兩張。

兩人分手後，陳男因心有不甘，竟在網路社軟體中貼文，將偷拍的女設計師背部裸照，上傳給不特定人士欣賞。被告妻子不滿女設計師與丈夫交往，也在網路發文並張貼女設計師照片，「肉搜這個女人，有人認識嗎？請舉手。」還留言說，「臭三八」、「人妖」、「網霉」、「就是整張修到歪了，變霉」。