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兇手無期改判15年 遭潑化骨水死者兒子：絕不和解
高雄醫學大學林姓男學生前年涉潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，造成傅姓老翁化學性燒灼傷不治，一審遭依殺人罪判無期徒刑，今天高雄高分院二審改輕判15年，傅姓老翁的兒子受訪認為，判15年太輕，收到判決書後研議是否上訴，「要了解法院替被告說話的理由！」也絕不會跟犯嫌和解。
傅姓老翁的2名兒子今年3月有到庭聆聽一審宣判，表示「原希望法院判死刑，但以目前法院對殺人案較少判死，不滿意但還算可接受」；今天則未到場。
本報記者今下午致電其中1名兒子，詢問改判的看法，他透露，沒預期會改判15年，如果維持無期徒刑還能接受，「直接跳15年好像輕了一點！」收到判決書後會研讀詳細，「要了解法院替被告說話的理由」，並決定是否上訴。
由於傅姓老翁兒子另提附帶民事求償，獲判賠235萬75元確定，刑事二審合議庭也將此視為林姓男大生犯後態度尚屬良好，傅翁的兒子質疑，除了付錢以外其他理由不都跟一審一樣？並強調民事賠償尊重法院判決，不會爭執，但不等於已經跟嫌犯和解，且也絕對不會和解。
二審合議庭認為，林姓男大生（20歲）本身自認長期遭欺壓，導致思考模式僵化、偏執，主觀意識強，也患有持續性憂鬱症，邊緣性人格障礙症，雖犯案當下辨識能力未降低，是情緒累加與不甘願的刺激轉為暴怒，難認他罪大惡極，加上老翁家屬提告民事求償獲判賠235萬75元，林都已繳清；經考量犯罪原由、情節、已賠償被害人家屬，無剝奪生命與永久隔離必要，可減輕改判。
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