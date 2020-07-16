兇手無期改判15年 遭潑化骨水死者兒子：絕不和解

高雄醫學大學林姓男學生前年涉潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，造成傅姓老翁化學性燒灼傷不治，一審遭依殺人罪判無期徒刑，今天高雄高分院二審改輕判15年，傅姓老翁的兒子受訪認為，判15年太輕，收到判決書後研議是否上訴，「要了解法院替被告說話的理由！」也絕不會跟犯嫌和解。

傅姓老翁的2名兒子今年3月有到庭聆聽一審宣判，表示「原希望法院判死刑，但以目前法院對殺人案較少判死，不滿意但還算可接受」；今天則未到場。

本報記者今下午致電其中1名兒子，詢問改判的看法，他透露，沒預期會改判15年，如果維持無期徒刑還能接受，「直接跳15年好像輕了一點！」收到判決書後會研讀詳細，「要了解法院替被告說話的理由」，並決定是否上訴。

由於傅姓老翁兒子另提附帶民事求償，獲判賠235萬75元確定，刑事二審合議庭也將此視為林姓男大生犯後態度尚屬良好，傅翁的兒子質疑，除了付錢以外其他理由不都跟一審一樣？並強調民事賠償尊重法院判決，不會爭執，但不等於已經跟嫌犯和解，且也絕對不會和解。