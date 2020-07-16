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兒少隱私遮起來：那些「不該看到」的兒少社會新聞

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一律禁止受刑人攜帶原子筆進候訊室判違法 北檢將上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

販毒等案件入獄服刑的男子謝清彥，去年被借提至台北地檢署訊問，不滿法警禁止他攜帶原子筆進候訊室，提起行政訴訟救濟；台北地院認定北檢做法不符比例原則，明顯違法，判謝男勝訴。北檢表示，將提上訴。

台北地檢署去年8月1日因偵辦案件需要，借提謝清彥到庭訊問，但法警以謝曾經有脫逃意圖，並評估現場狀況，暫時保管謝的原子筆，謝不服提申訴遭駁回，他再提行政訴訟。

謝清彥是釋字755號解釋聲請人之一。他主張，沒有脫逃意圖，但北檢卻一律禁止收容人帶原子筆進候訊室，逾越司法院釋字755號解釋，侵害憲法保障基本權利，影響他當天訴訟攻防權利，明顯違法，並要求北檢賠償1元。

法官黃翊哲認為，北檢執勤法警無視謝有攜帶原子筆的需求，為圖戒護上便利，不分情狀一概禁止謝男在內的人犯攜帶原子筆進入候訊室，已逸脫安全維護必要程度。

且亦查無謝男有與其他禁止接見通信的人犯聯繫情形，抑或有具體危害舉動，北檢逕自為暫時保管原告原子筆的管理措施，明顯違法，因此判謝男勝訴。

原子筆 司法院 販毒

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