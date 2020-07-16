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播情色動新聞、不當管教遭解聘 國小男師提告敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北部地區一名賴姓國小導師，因在課堂播放含色情暴力的新聞影片給學生觀看、罵髒話，還不當管教特殊生，認定成立性騷擾，經教育局核准予以解聘、1年內不得再任教師。賴男不服提告，台北高等行政法院認定原處分無誤，判賴男敗訴，可上訴。

賴姓男子於2016學年度擔任某國小六年級班導師。家長向校方陳情，指他授課談到新聞事件，常用電腦播放含有暴力、色情圖片及影片給學生觀看，使學生感到不舒服。他多次被學生看到電腦內有裸體、清涼照片，令學生感受不佳。

校方性平會受理後，聘請外校學者組成調查小組，經訪談相關當事人、請賴男陳述意見後作成調查報告，認定本件校園性騷擾事件成立。另有家長陳情賴男授課時罵髒話，還不當管教特殊生。

教評會認為其違反教師法、兒少法、性平法，決議解聘且於1年內不得再任教師，經陳報教育局核准。賴男提告，主張是同事對他有仇隙，慫恿家長向學校反應，是在充滿敵視及決定撤換職務的氛圍下展開性平會調查。

調查是在無實證憑據下，擷取不利的隻字片語，未為全面性審慎評斷，原處分有瑕疵。他主張，在健康課播放「蘋果新聞」是讓學生知道社會事件，勿成為新聞中的人，播放前會告知講解。

法院查出，教評會決議處分結果是基於賴男性騷擾、使用連坐法不當輔導、管教學生，放任學生霸凌同學、對學生說髒話、未考量特殊生身心發展個別差異，並提供有效服務與措施。

學生向調查小組說：「老師會給我們看性侵影片，還有18禁、幾P」、「利用上課用蘋果日報動新聞」、「蘋果動新聞影片，會有出現已滿18歲或未滿18歲的圖示，老師就按已滿18歲，可是班上有些男同學就說他們未滿18歲，老師就說他滿了，所以就播放。」

有學生看到老師電腦有裸女照片，且電腦放在教室門口，學生出入頻繁都會看見。此外，賴男因特殊生未完成功課，連帶處罰班上同學，導致同學遷怒特殊生，進而發生言語恐嚇或行為衝突等類似霸凌情事。

賴男還會對遲交作業學生大聲罵：「靠么」、「北七」、「他媽的」、「智障」、「笨蛋」、「你去死一死好了」等字眼，次數頻繁（每個禮拜約10次）。法院認為，教評會依據調查事實及證據，認定賴男有教師法所定情事，並無違誤。

北部地區一名賴姓國小導師，因在課堂播放含色情暴力的新聞影片給學生觀看、罵髒話，還不當管教特殊生，認定成立性騷擾，經教育局核准予以解聘、1年內不得再任教師。賴男不服提告。圖／本報資料照
北部地區一名賴姓國小導師，因在課堂播放含色情暴力的新聞影片給學生觀看、罵髒話，還不當管教特殊生，認定成立性騷擾，經教育局核准予以解聘、1年內不得再任教師。賴男不服提告。圖／本報資料照

性騷擾

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