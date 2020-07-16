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酒醉襲警獲判無罪 基層警嘆「不意外」
陳姓男子今年初醉倒台北市一間超商內，警方獲報到場後，陳襲警、以「三字經」辱罵員警，造成2名員警受傷，檢方事後依妨害公務罪起訴，法院審理後，認陳男事發過程無記憶、無主觀犯意，判其無罪；對此，案發轄區萬華分局表示尊重，但力挺警方執法，基層員警則認為判決嚴重打擊執法士氣。
47歲陳姓男子，今年1月9日凌晨4時許醉倒在萬華區廣州街上的7-11超商龍廣門市內，轄區龍山派出所獲報後派出吳姓、林姓警員到場處理。未料，警方要求陳男出示證件時，他突然動手襲警，造成吳員左手食指紅腫、林員左小腿擦挫傷。
2員隨後將陳壓制在地，陳仍辱罵「我X你老師」、「我一定會打你」、「靠腰喔」等，警詢後依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後起訴。
開庭時，陳男否認犯罪，供稱「我當時泥醉、意識不清」，到警局看到監視器畫面才知道自己做了不對的事情，對警方感到抱歉；員警則證稱，陳男製作筆錄時，已意識清楚、向警方道歉，並未再攻擊他人。
台北地院審理後，認為陳男酒醉對事發過程完全無記憶，主觀上沒有妨害公務、侮辱公務員、公然侮辱犯意，故判其無罪，可上訴。
對此，萬華分局表示，尊重法院判決，是否上訴權責在檢察官，分局立場為力挺警方執法，捍衛警察尊嚴；但基層員警則認為，此判決嚴重打擊警方執法士氣，「一樣喝那麼醉，拿刀砍警察是不是也無罪？酒駕也可以說不知道自己為什麼去開車，是不是也無罪？」這樣不僅對警察沒保障，對人民更沒保障，也有員警無奈地說「殺警察都無罪了，不意外」。
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