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影／館長直播稱女教練性騷擾男教練 今出庭否認誹謗

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

網紅「館長」陳之漢去年因離職女教練在網路評論健身房而不悅，開直播指其性騷擾其他男教練挨告，新北地檢於今年5 月依妨害名譽罪起訴，新北地院今開準備庭，館長陳之漢今出庭否認言語誹謗，強調開直播只是陳述事實。女教練則表示，館長開直播後不斷遭網路霸凌惡意指摘她是「反骨」、「破麻」，讓她身心嚴重受創 。

網紅「館長」陳之漢因離職女教練在網路評論健身房而不悅，去年2月直播時，指對方在其他健身房任職期間性騷擾其他男教練，結果被對方提告妨害名譽，經新北地檢署調查後，於今年5月依誹謗罪起訴。

據檢警調查，離職女教練因為在網路評論館長的健身房要幫忙打掃，抱怨「前2小時在訓練，之後8小時都在掃地」，讓陳之漢感到不滿，開直播反擊。但是，陳之漢在直播提及女教練曾經性騷擾他人，還為此被其他健身房開除，也引起女教練反彈並提出自己才是性騷擾被害人，控訴陳妨害名譽。

檢方偵訊時，陳之漢否認犯行，辯稱女教練性騷擾是健身業界都知道的事，且女教練自己也有在社群網站貼文，但後來刪掉了。他進一步指出，女教練是被控言語性騷擾，自己也有向該健身房的女員工求證過。

但是，檢方也調查女教練與前健身房的勞資調解案件，確認女教練是遭男教練言語性騷擾，加上當時的主管未積極處理才離職，因此未採信陳之漢的說法。

「不可能和解，一句話，就看法官怎麼判。」館長陳之漢出庭後受訪表示，這是他20被告的幾個案子之一，都是告來告去，只是想讓自已紅，沒關係，就讓大家一起來學習法律。提告的女教練出庭後否願受訪，強調已透過律師向法官表達遭受網路留言的嚴重霸凌，希望法官的判決結果，能還給女教練一個公道。

網紅「館長」陳之漢去年開直播指離職女教練（中）性騷擾其他男教練提告，女教練今出庭表示，館長開直播後不斷遭網路霸凌惡意指摘她是「反骨」、「破麻」，讓她身心嚴重受創 。記者王長鼎／攝影
網紅「館長」陳之漢去年開直播指離職女教練（中）性騷擾其他男教練提告，女教練今出庭表示，館長開直播後不斷遭網路霸凌惡意指摘她是「反骨」、「破麻」，讓她身心嚴重受創 。記者王長鼎／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）去年因離職女教練在網路評論健身房而不悅，開直播指其性騷擾其他男教練挨告，陳之漢今天出庭否認言語誹謗，強調開直播只是陳述事實。記者王長鼎／攝影
網紅「館長」陳之漢（左）去年因離職女教練在網路評論健身房而不悅，開直播指其性騷擾其他男教練挨告，陳之漢今天出庭否認言語誹謗，強調開直播只是陳述事實。記者王長鼎／攝影

陳之漢 健身 性騷擾

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