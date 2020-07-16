闖民宅強盜性侵婦人逃亡21年 為新冠疫情返台判刑13年

44歲丁姓男子1999年間闖進新北市一處民宅強盜並性侵扶養稚齡幼子的婦人，畏罪逃亡長達21年，今年在新冠肺炎疫情期間，從澳門搭機返台，因通緝身分立即遭緝獲歸案。士林地方法院日前宣判，丁犯強盜強制性交罪，判處13年有期徒刑。

1999年10月間，年僅23歲的丁男，凌晨2時許攀爬陽台越窗，進入新北市一處民宅，四處翻找沒發現財物。這時女主人聽見聲響驚醒，走出房間查看，丁隨即徒手勒住婦人頸部，脅迫交出財物。

婦人不能抗拒交出5百元財物，但丁認為太少，沒拿走錢，反而強拉婦人進房，命令婦人脫掉衣褲，丁以生殖器插入婦人性器，強制性交得逞後隨即逃逸。

婦人遭侵害後隨即報案報醫院驗傷，警方從電腦資料庫比對出丁男身分，依法起訴，後來因丁因沒出庭，士林地院在2001年發布通緝，丁畏罪潛逃出境。這一逃就是21年，案件未能判決，直到今年4月20日，新冠肺炎期間，丁男決定返台探親，一入境直接因通緝身分遭航空警察緝獲，移送士林地院歸案。

合議庭認為，丁遭通緝長達18餘年，因逃亡導致訴訟程序延滯，就算超過8年未能判決，也不能依規定減刑。法院曾詢問婦人是否到庭表示意見，婦人在電話中表示，此案對她和家人造成很大的傷害，不願回想此事，希望可處被告極刑。

丁歸案後表示，犯後逃往國外，曾因在澳門犯案，在澳門監獄服刑，這次在新冠肺炎疫情返台探親，遭緝獲後，坦承強盜性侵婦人。