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縱火燒死6人死刑被撤銷 開庭再辯「火又不是我放的」

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

男子湯景華半夜縱火燒死6人，三度被判死刑，但最高法院撤銷判決發回更審；台灣高等法院更二審今開庭，傳喚消防署火災調查組、新北市消防局火災調查科人員作證，指出起火原因為人為縱火，和電動機車充電、騎樓電表無關。

湯景華(53歲)2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

檢方事後求處死刑，一、二審也均判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，三度判死刑。

最高法院今年3月認為湯景華始終否認犯罪，但依更一審判決認定起火點只有一處，湯景華沒有拿報紙沾染汽油或潑灑，也沒有直接對住宅放火，而火勢從住宅外部向內部延燒，是否和目擊證人所稱騎樓電表爆炸有關，原審沒有查證清楚，理由不備，再度發回更審。

高院更二審今開庭，湯景華再次強調，他沒有犯罪，「因為我沒有縱火，我只是經過，但火不是我放的」；法院傳喚消防署火災調查組葉姓科長、朱姓技正、新北市消防局火災調查科王姓專員、黃姓隊員到庭作證，釐清起火處的電動機車充電、騎樓電表爆炸是否和火災發生原因有關。

黃姓隊員作證指出，電動機車電池、充電器僅有外殼被火燒熔的痕跡，但內部電子零件完好，判斷是被火勢波及所致，而非起火原因；再者，若為電動機車電線短路釀災，火勢不會延燒那麼快速，加上採證鑑定後，確認為人為縱火。

朱姓技正也表示，根據他長年鑑定的經驗，電動機車引發火災通常為電池「過充」而爆炸，但本案電動機車電池組僅外殼受損，內部零件完整，研判並非電動機車電線短路釀災。

他說，採證鑑定後認為是電動機車腳踏板被人放置易燃物縱火，火燒到機車車殼、坐墊擴大延燒，再從戶外燒進室內，而騎樓電表是被火波及而爆炸，且電表僅有一點塑膠外殼等，不會是造成火勢延燒到2、3、4樓的原因。

湯景華。記者林孟潔／攝影
湯景華。記者林孟潔／攝影

電動機車 火災 縱火

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