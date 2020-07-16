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網紅瑀熙指男生穿海灘褲NG 張葦航罵「百人斬」拘役30日

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

網路直播主「國動」、「亞洲統神」張嘉航的哥哥張葦航，因不滿網紅「瑀熙YUCI」評論海灘褲是和女生約會的NG穿法，與男子蘇冠憲開直播飆罵她髒話，還指對方「百人斬」。台北地院依公然侮辱罪判張、蘇各拘役30、10日，得易科罰金。案經上訴，高等法院昨駁回。

「瑀熙YUCI」2018年7月發表「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析！愛情診療室#3」影片，批評男性穿海灘褲。

張葦航不滿，事後也開直播罵「肏你媽媽的」、「垃圾囡仔」、「下次他媽海灘褲裡面塞100萬，讓妳跪著舔啦，肏」，並斥「百人斬對不對，百人斬經驗經驗值夠高，對不對，在經驗值，妳破，妳等級夠高在排行榜前面」。蘇冠憲也咒罵「臭鮑魚」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」。

新北地院審理時，張否認公然侮辱，辯稱自己是海灘褲的愛好者，言論是針對「瑀熙YUCI」影片中批評男性穿海灘褲的內容評論並表示不滿，不是針對她個人。蘇冠憲則坦承不諱。

法院調查，張葦航雖稱發言不是針對個人，但直播影片標題註明「國動、龜狗開砲瑀熙」，蘇冠憲也認罪。此外，張雖稱有適時制止蘇失控飆罵，但影片不但看不到他以有效手段阻止，反而和蘇一搭一唱，因此未採信他的說法。

新北院認為，張、蘇利用網路直播主身分犯罪，刑法妨害名譽罪章不是說一旦是公眾人物，即有任人辱罵而不得主張自己名譽權的容忍義務，兩人侮謾、辱罵「瑀熙YUCI」的言論只是主觀、情緒性評價，不帶公益色彩，無從阻卻違法。高等法院認為一審認事用法無違誤，駁回上訴。

網路直播主「國動」張葦航不滿網紅「瑀熙YUCI」評論海灘褲是和女生約會的NG穿法，與男子蘇冠憲開直播飆罵她髒話。圖擷自YouTube
網路直播主「國動」張葦航不滿網紅「瑀熙YUCI」評論海灘褲是和女生約會的NG穿法，與男子蘇冠憲開直播飆罵她髒話。圖擷自YouTube

網路直播 公然侮辱 新北

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