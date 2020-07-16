沒還書大鬧北市圖書館 男飛踢電腦罵館員遭起訴

一名年約30歲的黃姓男子，今年間某日疑似不滿台北市立圖書館中山區某間分館的女櫃檯人員要求還書，氣得飛踢公用電腦螢幕、往鍵盤倒水，大鬧數分鐘直到警察到場制止。台北地檢署今依毀損公物、侮辱公務員等罪將他起訴。

檢警調查，今年間某日白天，黃姓男子去中山區某間分館，坐在櫃檯的女館員提醒他「有書籍還沒還」，他卻突然脾氣高漲，大鬧數分鐘，除了飛踢櫃檯上的公用電腦螢幕、往鍵盤倒水，還對著女館員飆罵髒話並嗆：「下班給我小心一點！」

女方趕緊要一旁男同事打電話報警，才結束這場混亂。事後，台北市立圖書館告發黃男涉妨害自由等罪。據悉，女方去警局作證時表示自己沒有感到害怕，也不想提告。檢察官想傳她到庭說明卻未到；至於黃男則因另案發監服刑中，檢察官透過視訊遠距訊問。