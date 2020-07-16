北市建管處人員涉收賄 游淑慧：柯文哲該吃循利寧了

錢櫃林森店4月26日發生大火釀6死，北市府下令加強電梯安檢，北市建管處卻爆出曾姓、周姓2位業務承辦員，涉利用檢查昇降設備向廠商索賄，柯文哲遭質疑「清廉」再度破功。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書指出，柯文哲整天忙著做3年後的總統大夢時，對於市政府的末梢失靈，應該先吃個循利寧。

游淑慧還說，做為市長，每段時間就會收到一份厚厚的「全府有政風疑慮者」密件報告。裡面記載著負債累累的、曾被檢舉尚查無實證的、曾被查獲行為不良（如賭博）、涉足不良場所的（酒店）。當然，被記錄者不是犯罪者，而九成以上的人也不會去觸碰貪瀆那一條線。

游淑慧表示，她過去在市政府的經驗，可以發現有幾個單位，因為工作就是與業者接觸，確實風險比較高、誘惑比較多，而觸碰那一條線的公務員也就多。都發局、消防局、警察局和聯醫，而包括她之前也曾經跟大家分享，大學畢業後和幾個朋友的創業開店，都曾經被消防局暗示索賄過。

游淑慧表示，幾萬個公務員，難免有少數害蟲。很多事市府自己也都知道，所以許多貪瀆的案件，是市政府自己發現並且主動移送法辦 。這次被查獲的市府同仁，進行這樣索賄已經數年了，市府一無所知嗎？既然這次檢調也是接獲檢舉，那過去這些檢舉有沒有到市政府嗎？還是被置之不理？