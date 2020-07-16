酒駕駕照被註銷又無照駕駛撞人輕判？法官：罪名不同

王姓男子酒駕犯公共危險罪，駕照已被註銷，仍無照開車又撞傷人，依無照駕車的過失傷害罪判拘役55日，檢方認為輕判，就刑度上訴，二審認為，過失傷害與公共危險2罪罪質不同，無法相提並論，台北地院今駁回上訴，判王拘役刑確定。

酒駕如被移送公共危險罪，仍需繳納罰鍰，但可扣除已繳納的刑事罰金，另要吊扣銷駕照以及參加道路交通安全講習。如果沒有辦理，裁決處可依規定註銷駕照。

桃園市59歲的王姓男子，去年6月23日駕駛大貨車，在新北市坪林區北宜公路不慎撞擊孫姓駕駛的小貨車，致孫頭部外傷併腦震盪、腰背拉傷，孫到萬芳醫院驗傷提告，檢察官偵辦，將王起訴，一審判決王拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

檢察官上訴指出，王姓男子前有2次酒駕的前科，造成駕駛執照被註銷，卻又再開車上路並發生車禍，他欠缺安全駕駛的觀念，不過，法官只判他拘役刑，量刑太輕。

二審審理認為，王姓男子在偵查機關發覺犯罪前主動陳述事實，屬於自首，依刑法規定可減刑；他無照駕駛，但犯後坦承犯行，量處拘役刑55日適當。

關於檢察官指控王姓男子「酒駕駕照被註銷、無照駕駛、肇事傷人」應該重懲，二審判決說，過失傷害與醉態駕車，屬於不同犯罪型態，醉態駕車是故意犯，法定最高刑為2年有期徒刑，比過失傷害來得重，二者罪質不同，量刑之間，無法相提並論。

二審判決指出，檢察官以不同罪刑及事實泛稱一審量刑失衡，沒有根據，一審判決應維持，檢察官上訴無理由，應駁回。