縱容狗狗嚇人吠叫 飼主違反社會秩序維護法挨罰1000元

台南市吳姓女子在新營區住宅空地內圈養2、3隻中型狗看家，今年6月15日晚上7時26分狗狗從圍籬破口穿出，趨近並朝路過陳姓女子吠叫，陳女飽受驚嚇之餘報警處理，警方調閱監視器後，將飼主依違反社會秩序法送辦，柳營簡易庭認吳女縱容動物嚇人處罰鍰1000元，可上訴。

調查，吳女疏於修補圍籬，致狗狗從圍籬破口穿出，趨近陳女並朝其吠叫等情，吳女在警詢時均坦承不諱。她表示，因狗狗難以上繩，平時即未綁狗鍊，且空地上的圍籬有破洞，狗狗才會從該破洞跑出來。

台南地院柳營簡易庭認為，從監視器錄影翻拍照片可見，狗狗於案發當時同時趨近陳女，陳女因此有向後退動作，足見陳女受狗狗的趨近、吠叫而受驚嚇。而吳女主觀上雖未有積極驅使狗狗嚇人行為，然而，她是飼主應負監督之責任。

同時，吳女並未為任何防止狗狗侵擾他人的措施，並早已知悉圍籬有破洞，狗狗曾從該破洞跑出，仍疏於修補破洞，縱容狗狗從該破洞跑出自由活動、嚇人的行為。