中醫學偏？她淚控推拿師「口水治療」 DNA結果卻大逆轉

高雄市莊姓推拿師被女客指控，前年9月底推拿整脊時，假借按壓壇中穴、心窩處等穴位，卻搓揉她左、右乳房，還猥褻濕舔她鼠蹊部。女客繪聲繪影地說，她當場撂下一句「你中醫學偏了」，最後哭著離開；然而，檢審勘驗各跡證，發現跟女客所言都有出入，關鍵是，女客當天穿的下著沒驗出推拿師DNA，罪嫌不足，判莊姓推拿師無罪，還能上訴。

女客控訴，莊姓推拿師當天執業時沒戴手套，就直接按壓壇中穴、心窩處，漸漸順勢搓揉她左、右乳房，當下曾質疑「今天怎麼跟以前不一樣」，但莊並未回應，整脊治療持續將近25分鐘後，發現莊在她鼠蹊部位附近用力搓揉了快1分鐘，之後被要求正面仰躺，突然感覺外褲被褪下、「鼠蹊部濕濕的」，睜開眼睛就目睹「他在舔吻我鼠蹊部」。

女客反應，當下感覺不舒服，也不想再繼續治療，掏出800元結清推拿費，撂下一句「你的中醫已學偏了」，沒想到對方回應說「口水也可以治療」，只能哭著騎車離開、回家跟丈夫哭訴並報警。

莊姓推拿師到案陳稱，當天本來沒有營業，是女客硬要來整脊，推拿過程中有碰觸到後背、壇中穴、腰部，並沒有脫她短褲，也絕對沒有舔吻她恥部。

警方調閱監視器查看女客出入狀況，發現她足足在推拿館裡待了84分鐘，並不如她說的「進入推拿館到離開不到40分鐘，沒有完成療程」；由於推拿館明定整脊療程一次60分鐘，加上更衣時間，推斷女客應該「待好待滿」、有完成整脊療程。再者，女客聲稱付了800元，但療程明明只要600元，她事後才改口，「很慌、想趕快離開，沒有算」。

橋頭地院審理，發現女客描述的情節都有部分出入，退一萬步說，依她所說，剛開始推拿整脊就察覺莊姓推拿師搓揉胸部，卻沒有迅速要求結束療程，反而停留了84分鐘，顯然有違常理。

承審法官也傳喚女客丈夫出庭作證，她丈夫說，聽聞太太被猥褻，就一起去推拿館理論，質問莊姓推拿師「你怎麼可以對我太太做這些髒事」，但全程都沒提到「口水治療」；提到口水治療，女客的丈夫一頭霧水，「我不知道口水還是什麼」。

由於女客在報警當天，配合警方將推拿所穿的內褲、運動褲送鑑定，女客也表示，沒有清洗、擦拭下著，檢審認為，如果莊姓推拿師真有舔吻她恥部，內褲照理會殘留一些唾液，但送驗卻沒檢出莊姓推拿師DNA。